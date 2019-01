Credit Suisse en hausse après un accord favorable arraché aux USA

Zurich (awp) - L'action Credit Suisse avait le vent en poupe lundi à la Bourse suisse. Les investisseurs semblaient soulagés après l'accord trouvé par le numéro deux bancaire helvétique aux Etats-Unis, afin de solder une affaire remontant à la crise financière de 2008. L'établissement zurichois n'a visiblement pas dû se saigner aux quatre veines pour régler ce litige.

A 09h07, la nominative Credit Suisse prenait 0,5% à 11,19 francs suisses, après avoir ouvert en hausse de 1,7%. L'indice vedette SMI reculait pour sa part de 0,17%.

La banque aux deux voiles a arraché un accord extrajudiciaire avec le ministère de la Justice (DoJ) à New York, ont rapporté dimanche Zentralschweiz am Sonntag et Ostschweiz am Sonntag. Le règlement du litige à huis clos permet à Credit Suisse de s'éviter un pénible procès, à l'issue duquel une lourde amende ne pouvait être exclue.

Selon les deux journaux dominicaux, Credit Suisse a versé en dédommagement un montant "substantiel", toutefois bien inférieur à la somme de 11,2 milliards de dollars (11 milliards de francs suisses au cours actuel) sur laquelle reposait le litige. Le montant avait été articulé lors de l'éclatement de l'affaire en 2012 par Eric Schneiderman, à l'époque procureur général de l'Etat de New York.

Des clients auraient perdu de l'argent en souscrivant à des titres adossés à des créances hypothécaires douteuses, les fameux "subprime", auprès d'une filiale de Credit Suisse entre 2006 et 2007.

Contacté par les hebdomadaires, Credit Suisse n'a pas souhaité commenter, tout en se réjouissant du règlement d'une affaire "héritée du passé".

