Crédit Suisse plombe Adecco et Randstad en bourse

Le groupe de services à l'emploi Randstad affiche une baisse de quelque 5% autour de 37 EUR en matinée à la Bourse d'Amsterdam, après la publication par le Crédit Suisse d'une note de recherche. A Zurich, son concurrent Adecco n'est pas mieux loti avec un -5% également et un cours de 43,62 CHF. Le bureau d'études est passé de surperformance à neutre sur le néerlandais, en réduisant de 50 à 41 EUR son objectif de cours. Le Suisse est désormais suivi à sousperformance contre neutre auparavant, et son objectif passe de 50 à 40 CHF."Je pense que les données de marché vont continuer à se dégrader dans les mois à venir, ce qui va grever la croissance organique du secteur", explique l'analyste Andy Grobler, qui s'attend à ce que cela pèse sur les résultats et donc sur les actions des entreprises du secteur. Le spécialiste précise que les données prédictives du Crédit Suisse sur le marché du travail vont dans le sens d'une prudence accrue, d'autant que les manifestations de "Gilets Jaunes" vont contribuer à noircir le tableau pour la France.