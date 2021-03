Credit Suisse sous pression après la débâcle d'Archegos

ZURICH/NEW YORK (Reuters) - Les pressions s'accumulent mardi sur Credit Suisse face à la perspective de lourdes pertes liées à la chute du fonds américain Archegos Capital, plusieurs analystes soulignant que la banque pourrait devoir suspendre le dividende et les rachats d'actions tandis que les actionnaires sont appelés à voter contre la rémunération de ses principaux dirigeants.

L'action Credit Suisse, qui a chuté de 14% lundi après son avertissement sur résultats lié à Archegos, a amorcé un rebond en début de séance mais est repassé dans le rouge en milieu de matinée et cédait 2,3% à 10h05 GMT, au plus bas depuis mi-novembre.

Une source proche du groupe a estimé que les pertes du groupe suisse liées au dossier Archegos pourraient atteindre quatre milliards de dollars (3,4 milliards d'euros). La banque a refusé de s'exprimer sur ce point.

Le dossier Archegos et son coût probable s'ajoute aux difficultés de l'équipe dirigeante quelques semaines seulement après la chute de Greensill, qui l'a conduite à fermer des fonds rassemblant quelque 10 milliards de dollars de financements et à lancer une réorganisation des activités de gestion d'actifs.

Mardi, Ethos, une société de conseil aux investisseurs en matière de gouvernance d'entreprise, a estimé que les actionnaires de Credit Suisse devraient voter contre la rémunération du conseil d'administration et des principaux dirigeants lors de la prochaine assemblée générale.

"Ces nouveaux dossiers s'ajoutent à un nombre incroyable de défaillances de la gouvernance", a déclaré son directeur général, Vincent Kaufmann.

Plusieurs analystes financiers estiment de leur côté que le programme de rachats d'actions et le dividende de la banque helvétique pourraient être compromis par le scandale Archegos.

"Nous pensons que Credit Suisse va devoir suspendre ses rachats d'actions et à plus long terme, nous pensons que cela va le conduire à réévaluer la manière dont il prend et gère des risques", a écrit Eoin Mullany, de Berenberg.

Credit Suisse n'a pas répondu à des demandes de commentaires sur les rachats d'actions et le dividende.

La banque prévoit pour l'instant de consacrer au moins un milliard de francs suisses au rachat de ses propres actions cette année.

Son autorité de tutelle lui a déjà demandé de renforcer ses fonds propres après la chute de Greensill.

par Brenna Hughes Neghaiwi et Matt Scuffham