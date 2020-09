Credolab / Mot-clé(s) : Autres

CredoLab lève 7 millions d'USD pour étendre sa position sur les marchés européen, asiatique, latino-américain et africain



01-Sep-2020 / 10:30 CET/CEST



CredoLab lève 7 millions d'USD pour étendre sa position sur les marchés européen, asiatique, latino-américain et africain Singapour, 1er septembre 2020 : CredoLab, développeur leader dans le développement de grilles de score numériques basées sur des métadonnées de smartphone pour l'octroi de crédit, a levé 7 millions d'USD au cours d'un tour de financement de série A mené par GBG, spécialiste mondial de l'intelligence des données d'identité. Outre GBG, Walden International, un investisseur existant, et Access VC, parmi d'autres investisseurs, ont participé au tour. CredoLab mettra l'accent sur la consolidation de son leadership en Asie du Sud-Est et sur l'expansion de sa position sur le marché de pays clés en Europe, Asie, Amérique latine et Afrique. Peter Barcak élabore plus en avant en disant, « L'année dernière, nous avions de grands noms parmi nos clients provenant de Grande-Bretagne, du Brésil, d'Inde, d'Afrique du Sud et du Nigéria. Dans les 12 prochains mois, avec plus de ressources disponibles, nous avons l'intention d'augmenter notre réseau commercial et de nous adresser à d'autres institutions financières non bancaires. » CredoLab développe des grilles de score numériques pour les institutions qui ont besoin d'améliorer leurs décisions de crédit, y compris les banques, les institutions de crédit, le commerce en ligne, les services de voyage, les plateformes de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs, les portefeuilles électroniques, les assurances et le commerce. CredoLab utilise la source la plus riche en données non personnelles, consenties et autorisées (métadonnées sur Internet et smartphone) afin d'aider ses clients à augmenter leurs parts de marché et à diminuer leurs coûts du risque en temps réel. Depuis sa création en 2016, CredoLab a aidé plus de 70 clients provenant de plus de 20 pays à octroyer des crédits pour près de 2 milliards d'USD. « Malgré le ralentissement évident causé par la COVID-19, nous avons remarqué un basculement significatif des demandes de crédit « physiques » vers le mode numérique et une volonté affichée dans l'utilisation de sources alternatives de données pour la prise de décision » dit Peter Barcak, CEO & fondateur de CredoLab. « Nous sommes devenus un atout essentiel dans les stratégies de décision et de recouvrement de nos clients, car ils relancent l'activité de prêt dans l'environnement post-COVID-19 en maîtrisant mieux les risques. » Chris Clark, Directeur Général de GBG a déclaré : « La solution anti-fraude et de conformité de GBG permet aux institutions financières d'embarquer et de traiter rapidement, sans problème et sans risque avec leurs clients. La technologie exclusive basée sur l'IA de CredoLab viendra compléter notre offre existante et fournira également des données de référence quant aux risques comportementaux des bons clients qui sont aujourd'hui exclus financièrement. » Avec pour objectif la démocratisation de la notation de solvabilité, CredoLab prévoit d'utiliser cet investissement pour améliorer les propriétés de ses produits et aider à faire comprendre l'ADN du risque numérique des clients et à encourager l'adoption de ses solutions dans d'autres industries à la croisée des services financiers et de les aider à croître plus rapidement après la pandémie. Contacts presse et demandes d'interview : Azmeen Ansar : aansar@credolab.com ou Trish Pichulik : trish@pandp.co.za



