Cresco rachète Columbia Care en misant 2 milliards de dollars sur le boom de l'industrie du cannabis aux États-Unis.

Les dirigeants de Cresco ont déclaré que l'entité combinée a le potentiel d'être une marque aussi importante que Coca-Cola ou Johnnie Walker, car l'opération l'aiderait à dominer un marché dont les ventes devraient atteindre 46 milliards de dollars d'ici 2026.

Les investisseurs de Columbia Care obtiendront 0,5579 action de Cresco Labs pour chaque unité détenue. Sur la base du cours de clôture de Cresco de mardi, cela représente une prime de près de 16%.

L'accord, qui a été rapporté par Reuters mardi, évalue les capitaux propres de Columbia Care à 1,36 milliard de dollars canadiens (1,07 milliard de dollars).

Ensemble, les sociétés opéreront dans 18 États, mais les chevauchements dans plusieurs régions, notamment à New York, pourraient nécessiter d'importants désinvestissements avant que la transaction ne soit approuvée par les autorités réglementaires.

Outre New York, Cresco pourrait céder des actifs dans l'Illinois, l'Ohio, le Massachusetts et la Floride, en utilisant le produit des ventes pour réduire la dette, a déclaré le directeur financier Dennis Olis lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

"Le succès de cette fusion dépendra largement de la capacité de Charlie (PDG de Cresco) à exécuter et à intégrer à grande échelle tout en monétisant les actifs redondants", a déclaré Todd Harrison, fondateur de la société d'investissement dans le secteur du cannabis CB1 Capital, qui détient des actions de Cresco.

Cresco et Columbia Care sont toutes deux cotées au Canada, car la marijuana reste illégale au niveau fédéral et les deux grandes places boursières américaines n'autorisent pas les sociétés qui cultivent ou vendent cette plante à coter leurs actions.

Stoic Advisory Inc et Solidum Capital Advisors étaient les conseillers financiers de Cresco Labs. Bennett Jones LLP et Paul Hastings LLP étaient les conseillers juridiques.

Canaccord Genuity était le conseiller financier de Columbia Care. Stikeman Elliott LLP et Foley Hoag LLP étaient les conseillers juridiques.

(1 $ = 1,2583 dollar canadien)