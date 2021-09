Louis Lefeuvre Analyste Suivre 12 Tous ses articles Quand il n’a pas des crampons aux pieds ou une raquette dans la main, Louis Lefeuvre, jeune rouennais passionné par les mécanismes de la finance, se plonge dans les écrits des célèbres économistes. Alternant à l'ESSEC, Louis a déjà, du haut de son jeune âge, fondé 2 sociétés et un média. Ouvert, méticuleux et animé d'une soif d'apprendre, il met son talent rédactionnel et sa curiosité au service de l'information Zonebourse, en attendant de voguer vers l'entrepreneuriat ou le monde de la gestion.

Crime de lèse-tonton dans la famille Buffett 23/09/2021 | 10:32 Louis Lefeuvre 23/09/2021 | 10:32 3 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le disciple à dépassé le maître. C’est en tout cas ce que le magazine financier américain Barron’s, nous a appris cette semaine. En effet, le petit neveu de Warren Buffett livre, depuis le début d’année, de meilleures performances boursières que son grand-oncle. Boston Omaha (BOMN), la holding co-dirigée par Alex Buffett Rozek à ainsi dégagé une performance de +21,7% depuis le 1er janvier contre “seulement“ +19,7% pour Berkshire Hathaway. Néanmoins, tout comme son grand-oncle, Alex Buffett semble opter pour une stratégie value/value GARP. Ainsi dans le portefeuille de Boston Omaha, nous ne retrouvons aucune valeur de croissance à la mode comme Tesla, Robinhood ou encore Square… mais des entreprises spécialisées dans des secteurs bien spécifiques. Immobilier, assurance, panneaux publicitaires ou encore fibre optique… Des secteurs bien moins aguicheurs, mais les belles opportunités sont rarement au nez et à la barbe de tout le monde. Cependant, avant que nous puissions considérer que l’élève a réellement dépassé le maître, il va falloir réitérer de telles performances sur les 40 prochaines années. C'est ce qui a permis à Berkshire Hathaway de peser 602 milliards de dollars, soit environ 500 fois le poids de Boston Omaha. C'est sur la durée que se juge la capacité à battre l’Oracle d’Omaha. Sociétés cotées et non-cotées dans le portefeuille de Boston Omaha : Link Media Outdoor est une société de publicité extérieure qui se concentre sur les panneaux d'affichage statiques en vinyle et numérique, sur les marchés de moyenne et grande taille, à travers les États-Unis.

L OGIC Commercial Real Estate est une société de services complets spécialisée dans le courtage, la gestion immobilière, les marchés des capitaux et les services de séquestre.

OGIC Commercial Real Estate General Indemnity Group est une compagnie d'assurance de cautionnement qui dessert les 50 États et Washington D.C.

Dream Finders Home s (NASDAQ:DFH) est un constructeur national de maisons qui s'engage à aider les acheteurs à vivre une expérience unique en personnalisant chaque maison pour qu'elle corresponde à leur style de vie, tout en offrant qualité et prix abordable.

Utah Broadband fournit de la fibre et du haut débit fixe sans fil à travers l'avant et l'arrière de la Wasatch Range de l'Utah.

Crescent Bank est spécialisée dans l'octroi de prêts automobiles aux consommateurs de 32 États et offre également des services bancaires locaux aux particuliers et aux entreprises dans la région de la Nouvelle-Orléans.

24th Street Asset Management est un conseiller en placement agréé qui investit dans l'immobilier, par le biais de la dette et des actions.

Yellowstone Acquisition est un SPAC coté à New York.

AireBeam fournit de la fibre optique et du haut débit fixe sans fil aux communautés rurales de l'Arizona. Dessin Amandine Victor

© Zonebourse.com 2021 3 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BERKSHIRE HATHAWAY INC. -0.17% 412081 18.48% BOSTON OMAHA CORPORATION 12.71% 39.9 44.30% DREAM FINDERS HOMES, INC. -2.12% 17.99 0.00% ROBINHOOD MARKETS, INC. 10.85% 46.88 0.00% SQUARE, INC. 3.89% 261.07 19.96% TESLA, INC. 1.70% 751.94 6.56% YELLOWSTONE ACQUISITION COMPANY 0.10% 10.09 -0.30% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue