Crise des opiacés: l'Oklahoma s'entend avec Teva avant le procès John et Johnson

Washington (awp/afp) - Le groupe pharmaceutique israélien Teva a accepté dimanche de verser 85 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses) à l'Etat de l'Oklahoma, qui l'accusait d'avoir contribué à la crise de la consommation d'opiacés qui ravage cet Etat comme de nombreux autres aux Etats-Unis.

"Les termes de l'accord à l'amiable pourront encore mettre deux semaines à être finalisés, l'argent ira à l'Etat une fois qu'il sera versé" et servira à lutter contre la crise des opiacés, a indiqué le procureur de cet Etat du centre sud des Etats-Unis, Mike Hunter.

Teva est le deuxième groupe à accepter ainsi de verser une somme importante.

Purdue Pharma, le fabriquant du puissant antidouleur Oxycontin si répandu qu'il en est venu à symboliser le fléau de la consommation d'opiacés prescrits ou prohibés qui fait des dizaines de milliers de victimes chaque année, avait pour sa part accepté de verser 270 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites en Oklahoma.

Mardi, un procès doit d'ailleurs s'ouvrir dans cet Etat contre le géant pharmaceutique Johnson et Johnson pour les même raisons, a souligné le procureur.

Tous ces groupe pharmaceutiques sont accusés d'avoir, à travers les Etats-Unis, promu agressivement de puissants antidouleurs de la famille des opiacés, alors même qu'elles connaissaient leurs effets ultra-addictifs et qu'ils auraient dû être réservés au traitement d'un nombre limité de maladies.

L'OxyContin et d'autres opiacés contre la douleur ont été sur-prescrits par le milieu médical pendant des années, entraînant une dépendance croissante aux opiacés et poussant les consommateurs vers des drogues dures comme le fentanyl et l'héroïne.

Les overdoses ont ainsi explosé, tuant 70'000 Américains en 2017, 10% de plus qu'en 2016.

