Crise du coronavitus : Ne laisser personne au bord du chemin !

L'annonce du versement d'une aide exceptionnelle aux ménages les plus modestes et la publication d'un nouveau décret sur l'assurance chômage, apportent de nouvelles réponses aux personnes les plus en difficulté.

Ce sont des avancées positives qui répondent à certaines situations de précarité, pointées par la CFDT.

Ainsi, la dégressivité des allocations pour certains demandeurs d'emploi est retardée et les conditions de prise en charge par le régime d'assurance chômage de certaines situations de démissionnaires sont élargies. Ces mesures répondent aux alertes faites régulièrement par la CFDT dans le cadre du comité de suivi de la crise Unédic/Gouvernement. La CFDT, ainsi que l'ensemble des acteurs sociaux, demeure pleinement engagée dans la gouvernance du régime afin que les demandeurs d'emploi puissent bénéficier dans les meilleures conditions des versements des droits.

Le versement d'une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants et aux jeunes, dont les étudiants les plus précaires, répond également à une demande de la CFDT, portée avec un ensemble d'associations réunies au sein du collectif Alerte. Cette aide va permettre de soutenir les foyers fortement impactés par une hausse de la facture alimentaire : les familles les plus modestes, les jeunes, les allocataires du RSA, de l'ASS, ou de l'allocation logement.

Certaines personnes demeurent néanmoins exclues de ce dispositif qu'il faudra pouvoir renouveler : la CFDT poursuivra son action, avec les associations, pour que personne ne reste au bord du chemin.