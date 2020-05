Crise pétrolière: Rosneft baisse ses investissements de 20% en 2020

Moscou (awp/afp) - Le géant pétrolier russe Rosneft va baisser ses investissements de plus de 20% cette année en raison de la chute spectaculaire des prix du pétrole due à la crise du coronavirus, a indiqué mardi le patron du groupe.

"Nous essaierons de maintenir notre programme d'investissement à environ 750 milliards" de roubles en 2020 (9,5 milliards d'euros au taux actuel) contre 950 milliards de roubles en 2019, a indiqué Igor Setchine lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine dans la résidence de ce dernier, à Novo-Ogarevo.

"Étant donné l'état dramatique du marché mondial du pétrole dans son ensemble et au vu des décisions prises pour réduire la production, nous devrons, bien sûr, optimiser une partie des coûts d'investissement" a-t-il ajouté lors de cette rencontre, dont le verbatim a été publié sur le site du Kremlin.

Les deux hommes, réputés être très proches, sont apparus face à face et sans protections dans le bureau du président alors que les réunions de ce dernier ont lieu habituellement depuis début avril par vidéo-conférence.

Le patron de Rosneft a également demandé à Vladimir Poutine de faciliter les prêts bancaires, de reporter les impôts pour l'exploration géologique et d'aligner les tarifs de transport sur les prix actuels du pétrole.

Le ralentissement de l'activité économique en raison de la pandémie a provoqué un cataclysme sur le marché mondial du pétrole, également frappé par une guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie - et en premier lieu Rosneft -, respectivement troisième et deuxième producteurs mondiaux.

Le prix du pétrole a dégringolé en mars pour atteindre son niveau le plus bas depuis près de deux décennies, perdant près des deux tiers de sa valeur.

Depuis, l'Opep ainsi que ses principaux partenaires dont la Russie se sont accordés le 12 avril sur une réduction de leur production de 9,7 millions de barils par jour (mbj) sur deux mois, une mesure exceptionnelle entrée en vigueur le 1er mai.

Lundi, Riyad a annoncé une réduction supplémentaire d'un million de barils par jour à partir de juin.

