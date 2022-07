Crise politique à Londres où deux ministres lâchent Johnson

LONDRES, 5 juillet (Reuters) - Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, a démissionné mardi de ses fonctions, une annonce qui a coïncidé avec celle du départ de son homologue à la Santé, Sajid Javid.

Dans une lettre adressée au Premier ministre Boris Johnson, Rishi Sunak a fait état d'"approches fondamentalement trop différentes" avec ce dernier dans la préparation d'un discours commun sur l'économie prévu la semaine prochaine.

Sajid Javid avait, lui, déploré plus tôt dans la journée un manque de soutien de l'opinion publique et des parlementaires, alors que Boris Johnson a surmonté de peu, le mois dernier, une procédure lancée par des députés de son Parti conservateur en vue de le destituer.

"Je regrette de devoir vous dire (...) qu'il me paraît clair que la situation ne changera pas sous votre direction et que vous avez aussi perdu ma confiance", a écrit Sajid Javid dans un communiqué publié sur Twitter. (Reportage Alistair Smout; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)