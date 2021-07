Crises de 2009 et 2020, des trajectoires divergentes de solde extérieur

Source : Insee comptabilité nationale annuelle https://www.insee.fr/fr/statistiques/5354786

Dans un billet récent de l'Insee, Carnot montre que le revenu national a diminué en 2020 de plus de 150 Mds € en 2020, tandis que la consommation et l'investissement (tous secteurs institutionnels confondus) ont respectivement baissé d'environ 70 et 45 Mds € ; quant au déficit extérieur, il a progressé d'environ 40 Mds €. Comme les dépenses en 2020 ont moins diminué que les revenus, il y a eu endettement extérieur.

Les variations des revenus observées en 2009 et 2020 ont été assez différentes. Dans les deux cas, c'est le revenu des administrations publiques qui a le plus nettement reculé (respectivement de 53 et 111 Mds €). Le revenu des sociétés avait peu diminué en 2009 (7 Mds €) mais il a baissé de manière plus conséquente (59 Mds €) en 2020. Enfin, le revenu des ménages, qui avait presque stagné en 2009, a légèrement progressé en 2020 (variations respectivement de 2 et 15 Mds €).

Il est intéressant de noter qu'il y a eu des divergences dans l'évolution du revenu agrégé des ménages en 2020 au sein des principaux pays de la zone euro (Tableau 1). En effet, le revenu nominal des ménages a légèrement augmenté en France et en Allemagne, alors qu'il a reculé en Italie et en Espagne dans un contexte où la contraction du revenu national a été plus importante.