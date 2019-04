Cristal Union va fermer 2 sucreries en France, rapporte L'Opinion

Les deux usines sont situées à Bourdon (Puy-de-Dôme) et à Toury (Eure-et-Loir) et emploient respectivement 90 et 150 salariés. La production sera réduite de moitié dans l'usine de conditionnement d'Erstein (Bas-Rhin), ce qui entraînera la suppression d'environ 70 emplois, ajoute L'Opinion, qui cite notamment un délégué syndical.

Cristal Union n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

NOTE : Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude.

