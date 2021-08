Crohn et Colite Canada offre 100 000 $ en bourses d'études aux étudiants postsecondaires dans le cadre du programme de bourses d'études AbbVie sur les MII 2021

TORONTO, 24 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre du 10e anniversaire du programme de bourses d’études AbbVie sur les MII, Crohn et Colite Canada double le nombre de bourses de 5 000 $ offertes aux étudiants qui vivent avec la maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse inscrits dans une institution d’enseignement postsecondaire canadienne cet automne. Aujourd’hui, Crohn et Colite Canada se réjouit d’annoncer les vingt lauréats de la bourse d’études AbbVie sur les MII pour 2021, prix qui célèbre les ambitions universitaires d’étudiants postsecondaires de partout au pays et qui soutient les efforts de ceux qui cherchent à contribuer de manière significative et durable à leur communauté.



On estime que la maladie de Crohn ou la colite affectent près d’un Canadien sur 140. Bien que ces maladies puissent être diagnostiquées à tout âge, les premiers symptômes se font le plus souvent ressentir au début de la vingtaine – un moment où nombre de jeunes adultes entament des études postsecondaires et prennent leur élan vers une carrière. Ces afflictions chroniques amènent l’organisme à attaquer les tissus sains de l’intestin, ce qui provoque l’inflammation d’une partie ou de l’ensemble du tractus gastro-intestinal (TGI). Les symptômes les plus fréquents comprennent des douleurs abdominales aigües, des nausées, de la fatigue, des hémorragies internes et un besoin soudain et urgent d’aller aux toilettes. La nature perturbatrice et débilitante de ces maladies mine la capacité de ceux qui en souffrent à assister à leurs cours ou à travailler pour payer leurs études et les dépenses qui y ont trait. C’est pour cette raison que Crohn et Colite Canada et AbbVie Canada ont conjointement lancé le programme à l’échelle nationale en 2012.

« Nous sommes ravis de collaborer avec AbbVie Canada pour offrir un programme qui soutient les étudiants postsecondaires dans leur parcours universitaire en les aidant à atténuer le stress financier qui accompagne les études. Nous marquons cette année un jalon important du programme. En effet, nous sommes fiers d’offrir encore plus de bourses – d’autant que cette année s’est révélée particulièrement difficile pour nombre d’étudiants », affirme Lori Radke, présidente-directrice générale de Crohn et Colite Canada. « C’est un honneur d’appuyer ce remarquable groupe d’étudiants dans leurs aspirations universitaires et leurs visées professionnelles. »

À ce jour, ce programme compétitif a remis pas moins de 109 bourses à des étudiants de partout au pays qui parviennent à surmonter les obstacles auxquels les confronte la maladie chronique avec laquelle ils vivent, et qui suivent leurs cours sans jamais délaisser leurs passions en dehors de l’école, ni oublier de rendre à la collectivité en partageant leurs talents.

« Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli ces dix dernières années grâce à notre partenariat avec Crohn et Colite Canada », se réjouit Tracey Ramsay, vice-présidente et directrice générale d’AbbVie Canada. « Trop nombreux sont les étudiants que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse contraignent de reporter leurs études postsecondaires. Nous espérons que ces bourses pourront alléger quelque peu leur fardeau financier, afin que ces étudiants puissent se concentrer sur leurs études et poursuivre leurs rêves. »

Crohn et Colite Canada et AbbVie Canada félicitent les lauréats 2021 des bourses d’études AbbVie sur les MII.

Kenya Taplay – Université Brock

Kate Mason – Université Dalhousie

Trevor Klingenberg – Université McGill

Michael Shamash – Université McGill

Ruby Mann – Université McMaster

Eric McMullen – Université McMaster

Jaylyn Watson – Université Queen’s

Tesa Ramsay – Université Saint Mary’s

Jack Sweeting – Université Trent

Joshua Eszczuk – Université de l’Alberta

Ellen Klaver – Université de l’Alberta

Mariam Mersha – Université de l’Alberta

Zain Rehmtulla – Université Fraser Valley

Caitlynn Danchuk – Université du Manitoba

Xin Yu Yang – Université de Montréal

Lauren Baerg – Université de Toronto

Mathew Himelson – Université de Toronto

Matthew O’Halloran – Université de Toronto

Jasmine Kobrosli – Université de Windsor

Austin Haasz – Université Western

Pour en savoir plus sur le programme de bourses AbbVie sur les MII et sur les lauréats, veuillez consulter le site ibdscholarship.ca/FR.

À propos de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada s’efforce sans relâche de trouver des remèdes à la maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse et d’améliorer la vie tant des enfants que des adultes touchés par ces maladies chroniques. Nous sommes le plus important organisme composé de bénévoles du pays à nous acquitter de cette mission et nous sommes l’un des deux principaux donateurs caritatifs au monde dans le domaine de la santé à financer la recherche sur la maladie de Crohn et la colite. Nous avons investi plus de 135 millions de dollars dans la recherche à ce jour. Nous repoussons les limites pour les personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite grâce à la recherche, à des programmes à l’intention des patients, à la défense des droits des patients et à la sensibilisation aux MII. Pour obtenir plus de détails, consultez crohnetcolite.ca et suivez-nous @ayezducran sur Twitter , Facebook et Instagram .

À propos d’AbbVie

Notre entreprise relève les plus grands défis en matière de santé.

AbbVie a pour mission de découvrir et d’offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd’hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d’avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l’immunologie, l’oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l’esthétique par le truchement des produits et services d’Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez les sites www.abbvie.ca et www.abbvie.com . Suivez @abbviecanada sur Twitter, ou trouvez-nous sur Facebook , LinkedIn et Instagram .

