Croissance de 0,2% du PIB de la zone euro au 2e trimestre

Ce chiffre est conforme au consensus des estimations d'économistes recueillies par Reuters.

Sur un an, le PIB des 19 pays ayant choisi la monnaie unique affiche une croissance de 1,1% sur la période avril-juin, là encore comme attendu, après 1,2% sur janvier-mars, précise Eurostat.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, la croissance ressort à 0,2% par rapport au premier trimestre et à 1,3% sur un an, après respectivement 0,5% et 1,6% au trimestre précédent.

