Croissance de 50% attendue chez Notz Stucki d'ici cinq ans

Genève (awp) - La société de gestion genevoise Notz Stucki veut accélérer son rythme de croissance grâce à des recrutements. Sa masse sous gestion devrait ainsi bondir de 50% en cinq ans, passant à 15 milliards de francs suisses, contre 10 milliards actuellement, a indiqué la direction de l'entreprise dans un article paru mardi dans Le Temps.

La gestion privée représente la moitié des 10 milliards d'actifs, tandis que la gestion d'actifs contribue à hauteur de 30% de la masse. Le solde dépend de l'activité de fonds de placement développée au Luxembourg depuis 2013.

Les recrutements sont envisagés dans les trois métiers. Les possibilités d'engager sont particulièrement bonnes dans la gestion d'actifs, car les gérants de petite taille peinent de plus en plus à absorber les coûts liés à la réglementation, selon Paolo Faraone, responsable de l'entité luxembourgeoise, cité dans l'article.

"Des recrutements de gérants et des acquisitions de sociétés plus petites sont aussi envisagés dans la gestion privée", explique Damiano Paterno Castello, en charge de cette activité.

Par ailleurs, Bernard Tracewski va prendre sa retraite en fin d'année, après 30 ans passés chez Notz Stucki, dont neuf à la tête de la gestion d'actifs.

La direction a été élargie à six membres et deux "invités permanents", précise l'article. Angel Sanz a fait son entrée au comité exécutif en qualité de responsable de l'investissement et de la gestion d'actifs. Cédric Dingens prend la tête du département Solutions d'investissement et investisseurs institutionnels, indique la société un communiqué distinct.

Fondé en 1964, Notz Stucki est présenté comme l'un des plus anciens gérants indépendants de Suisse. Le groupe emploie une centaine de personnes, dont 65 à Genève, et s'est spécialisé au cours des années dans les fonds spéculatifs (hedge funds). Pour la gestion privée, la clientèle est essentiellement européenne, mais également sud-américaine.

