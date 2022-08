Croissance de la gestion d'actifs en Suisse (étude)

Zurich (awp) - La gestion d'actifs joue un rôle important pour la place financière suisse et peut rivaliser avec des centres internationaux comme Londres et Francfort. Pour tenir le rythme, le secteur va devoir miser sur les nouvelles technologies et sur les placements dits durables (ESG).

Selon une étude de la Haute école de Lucerne et de l'Asset Management Association Switzerland (Amas) publiée mardi, le secteur a poursuivi sa croissance l'an dernier. Le volume des actifs gérés en Suisse a bondi de 18,3% à 3300 milliards de francs suisses, une progression à mettre au crédit des afflux nets à hauteur de 3,9 points de pourcentage, mais surtout de la bonne année boursière (14,4 pts).

Depuis 2016, la hausse moyenne de la masse sous gestion avoisine les 10,8% par an, signalent les auteurs de l'étude, précisant que les apports nets de capitaux frais n'ont représenté à cet égard que 3,0 points de croissance. La marge bénéficiaire est estimée en moyenne à 15,0 points de base des actifs sous gestion, alors que le ratio coûts/revenus se situe autour de 70%.

Les bénéfices de la branche totalisent quelque 4,95 milliards de francs suisses. En termes d'emplois, environ 10'500 emplois sont directement liés au secteur, et même 48'200 si l'on compte les services liés à la gestion d'actifs.

A égalité avec Londres et Francfort

En comparaison internationale, la Suisse n'a rien à envier aux places financières de Londres et de Francfort. Mais si le pays se distingue en termes d'attractivité pour recruter des spécialistes, le fait qu'il ne soit pas membre de l'Union européenne se traduit par des inconvénients en matière de réglementation, souligne l'étude.

Pour pouvoir continuer à rivaliser avec l'étranger, la Suisse doit se concentrer sur la durabilité et les innovations dans le domaine de la technologie financière (fintech) et des actifs numériques, estiment les auteurs. Près de 90% des gestionnaires d'actifs sondés considèrent les placements durables comme importants. Et 40% ont indiqué avoir entièrement intégré les critères ESG dans le processus d'investissement.

Les personnes interrogées considèrent que les principaux obstacles à l'intégration de critères ESG sont l'absence de normes claires en matière d'investissement durable, ainsi que la comparabilité difficile de données ESG provenant de différentes sources.

Les gestionnaires d'actifs fournissent leurs produits et services essentiellement à des clients institutionnels - fonds de pension, compagnies d'assurance, fonds souverains et entreprises. En outre, ils gèrent des actifs regroupés dans des placements collectifs, en particulier des fonds de placement.

