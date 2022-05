Croissance des ventes sur quatre mois pour Hilti

Zurich (awp) - Le spécialiste de l'outillage et des systèmes de fixation dans la construction Hilti a enregistré une amélioration de son chiffre d'affaires au cours des quatre premiers mois de l'année. L'exercice 2022 devrait néanmoins s'avérer plus difficile que le précédent en raison des problèmes d'approvisionnement et de la hausse des prix.

Les ventes se sont étoffées de 5,6% à 2,03 milliards de francs suisses et hors effets de change la progression s'est inscrite à 9%, indique mardi un communiqué.

"Les défis globaux dans les chaînes d'approvisionnement, en plus des massives hausses de prix pour les matières premières, l'énergie et le transport, se sont accentués en raison de la guerre en Ukraine et des confinements en Chine", relève le directeur général Christoph Loos, cité dans le communiqué.

Le relèvement attendu des taux d'intérêt par les banques centrales devrait en outre peser sur la dynamique du secteur de la construction. Par ailleurs le renchérissement du franc a eu un impact négatif de 3,4% sur les recettes, souligne l'entreprise basée au Liechtenstein.

Par région, l'Europe a pris 3,5% au niveau du chiffre d'affaires, l'Amérique 13%, l'Europe de l'Est-Moyen Orient et l'Afrique 6,8% tandis que l'Asie/Pacifique a cédé 1,3%.

Malgré les défis évoqués, Hilti vise une croissance des ventes de plus de 10% pour 2022, soutenue en particulier par les hausses de prix de ses produits.

