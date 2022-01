Croissance du chiffre d'affaires d'Agipi de 26% en 2021

Agipi a fait été d'un chiffre d'affaires 2021 de 2,6 milliards d'euros, en hausse de 26%, tiré fortement par l'épargne retraite (+32%) et la prévoyance (+5%). En Epargne Retraite, le chiffre d'affaires dépasse pour la première fois 2 milliards d'euros avec une forte croissance des encours labélisés responsables et durables. En Prévoyance, le CAP, contrat historique destiné aux professionnels, poursuit sa forte croissance avec 35% d'affaires nouvelles.



L'association continue également sa croissance en assurance emprunteur avec plus de 50 000 nouvelles affaires ARC.

L'épargne sous gestion s'établit à 20,8 milliards d'euros, en hausse de 7%.