Croissance du nombre d'offres d'emploi en début d'année

Zurich (awp) - Le marché du travail suisse continue de bien se porter au regard de la croissance du nombre d'offres d'emploi. Il a augmenté de 6% entre janvier et février.

La croissance atteint même 9% en Suisse romande, contre 5,5% en Suisse alémanique, où neuf offres d'emploi sur dix sont examinées par le spécialiste du placement temporaire Michael Page.

Les cantons de Genève, de Vaud et du Valais ont enregistré la plus forte hausse (+8,3%) suivis par celui de Zurich (+7,5%), selon le compte-rendu du spécialiste du placement temporaire mercredi. Viennent ensuite l'est de la Suisse (+6,7%), la Suisse centrale (+6,3%), l'espace Mittelland (+5,2%) et le nord du pays (+3,3%).

Les métiers les plus demandés sont dans les ressources humaines (+20,8%), l'informatique (+16,1%) et la comptabilité (+11,7%).

