Croissance dynamique au T1 2019-2020 : +9%

En M€

Données non auditées 2018-2019 2019-2020 Variation 1er trimestre 169,0 183,9 +8,8%

Le Groupe Plastivaloire a réalisé au premier trimestre 2019-2020 un chiffre d'affaires de 183,9 M€, en hausse de +8,8%. Cette croissance intègre TransNav sur 3 mois cette année au lieu de 2 mois en 2018-2019. La performance est portée par la nette amélioration de la tendance organique, avec une hausse à périmètre constant de +4,7% (contre -2,1% sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019). La zone Amérique a contribué pour 12,9% au chiffre d'affaires contre 9,7% au 1er trimestre 2018-2019.

Le Groupe a bénéficié du rebond de l'activité en Automobile par rapport au 1er trimestre 2018-2019 (+13,5%). Cette dynamique sectorielle est soutenue par l'entrée en production progressive de nouveaux programmes, ainsi que par le développement de l'activité en Turquie et au Mexique. Le Groupe recueille également les fruits de ses investissements commerciaux auprès des constructeurs premium, avec une part de plus en plus prépondérante de production en rang 1. L'activité Outillages est également très bien orientée, gage de visibilité pour les prochains mois.

Le secteur Industries est, en revanche, en repli sur ce trimestre (-9,8%), impacté ponctuellement par des baisses de production, en Pologne mais aussi chez TransNav.

Au final, le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur Automobile (pièces et outillages) ressort à 153,3 M€, soit 83,4% du chiffre d'affaires global, et à 30,6 M€ pour le secteur Industries, soit 16,6%.

Confirmation des perspectives

Le bon niveau d'activité enregistré au premier trimestre lance l'exercice 2019-2020 sur de bonnes bases. L'objectif du Groupe de 750 M€ de chiffre d'affaires est ainsi conforté. Le Groupe rappelle également viser une marge d'EBITDA en progression et une hausse significative de la génération de free cash-flow, grâce à la capacité bénéficiaire et à la forte réduction programmée en 2019-2020 des investissements, après le niveau très élevé des derniers exercices.

À moyen terme, le Groupe Plastivaloire confirme son plan de développement régulier et ambitieux qui vise à atteindre un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en septembre 2025.

À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6000 collaborateurs et 32 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Groupe Plastivaloire :

Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93

