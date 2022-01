Croissance en baisse à 2,1% en 2022 en Amérique latine et Caraïbes (ONU)

Mexico (awp/afp) - La croissance en 2022 en Amérique latine et dans les Caraïbes sera d'à peine 2,1%, beaucoup moins que les 6,2% enregistrés l'an passé, a indiqué jeudi une agence des Nations Unies qui qualifie ses prévisions "d'inquiétantes".

La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) prévoit une croissance de 0,5% pour le Brésil, la plus grande économie de la région qui devait croître de 5% d'après l'OCDE. Le PIB des deux autres locomotives régionales, le Mexique et l'Argentine, devrait croître respectivement de 2,9% et 2,2%.

En détail sur les trois régions qui composent l'Amérique latine, la CEPALC s'attend à une croissance de 6,1% pour les Caraïbes, principalement grâce à un rebond du tourisme, de 4,5% pour l'Amérique centrale et de 1,4% pour l'Amérique du Sud.

Selon l'agence onusienne, la situation économique est rendue complexe en raison de l'incertitude de l'évolution de la pandémie de Covid-19, de faibles investissements, de performances médiocres en matière de productivité, d'une lente reprise de l'emploi, d'une marge de manoeuvre budgétaire réduite, de pressions inflationnistes croissantes et de déséquilibres financiers.

L'investissement et la productivité sont "des problèmes structurels", a expliqué Alicia Barcena, secrétaire exécutive de la CEPALC, lors d'une conférence virtuelle organisée depuis Mexico.

En Amérique latine et aux Caraïbes, l'investissement en pourcentage du PIB "est l'un des plus faibles de ces trois dernières décennies, et certainement le plus faible au monde", à 19,5%, en dessous de la moyenne mondiale de 26,8%, a-t-elle souligné.

Selon Mme Barcena, "la pandémie a infligé des dommages durables à la croissance des économies (...) auxquels s'ajoutent les problèmes structurels que notre région connaissait avant la crise" tels le nombre important de travailleurs informels, le chômage et le manque de protection sociale.

"L'augmentation des envois de fonds", par des migrants installés notamment aux Etats-Unis, "a soutenu la consommation privée" dans la région, notamment au Mexique et en Amérique centrale, a-t-elle noté.

La CEPALC s'inquiète de l'augmentation de la pression inflationniste enregistrée dans la plupart des pays de la région, en raison de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie car "celle-ci devrait se poursuivre en 2022".

La Commission économique recommande aux autorités monétaires de "continuer à utiliser le large éventail d'outils monétaires (...) au-delà du taux d'intérêt, pour faire face aux pressions inflationnistes sans compromettre les efforts visant à rétablir la croissance et l'emploi".

