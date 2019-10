Croissance: la France plutôt épargnée par le ralentissement mondial en 2019

Paris (awp/afp) - Les mois passent, les inquiétudes à l'égard de l'économie mondiale enflent, mais la croissance française devrait continuer à tenir bon cette année, grâce aux mesures budgétaires et fiscales de soutien au pouvoir d'achat, a assuré jeudi l'Institut national de la statistique (Insee).

La progression du produit intérieur brut (PIB) devrait ralentir à 1,3% en 2019, après 1,7% enregistré l'an dernier, tout en se maintenant à un niveau supérieur à la moyenne attendue pour la zone euro (1,2%), a confirmé l'Insee dans sa note de conjoncture trimestrielle.

Dans le détail, la croissance va progresser de 0,3% au troisième trimestre et autant au quatrième, poursuivant sur le même rythme que celui observé durant les deux premiers trimestres de l'année.

Cette prévision est conforme à la précédente estimation de l'Insee, ainsi qu'à celle de la Banque de France, tandis que le gouvernement table, lui, sur une croissance de 1,4% cette année, avant un ralentissement à 1,3% l'an prochain.

"C'est surtout la demande intérieure qui permet à la croissance française de résister", explique Julien Pouget, chef du département de la conjoncture de l'Institut de la statistique, citant notamment l'investissement des entreprises.

Toutefois, la consommation des ménages resterait le principal soutien de la croissance, avec un rythme de croissance de 0,3% par trimestre. Elle "profite (...) du retour de la confiance des ménages en lien avec la vigueur du pouvoir d'achat", détaille l'Insee.

Celui-ci devrait croître de 2,3% sur l'ensemble de l'année (après 1,8% en 2018), porté par les mesures d'urgences décidées en réponse au mouvement des "gilets jaunes". Le salaire moyen par tête devrait en effet encore grimper de 0,5% par trimestre entre juillet et décembre, tandis que les ménages vont aussi bénéficier de la deuxième vague de réduction de la taxe d'habitation.

"La diffusion à la consommation [d'une amélioration du pouvoir d'achat] se fait en général après quelques trimestres", explique Julien Pouget, pour justifier l'absence d'accélération à court terme dans les prévisions.

Jusqu'à quand?

Par ailleurs, la croissance est aussi soutenue par la baisse du chômage et l'Insee a revu à la hausse le nombre de créations nettes d'emplois attendues en 2019 à 264.000, contre 241.000 dans sa précédente note conjoncture. Cette révision s'explique par une augmentation plus importante que prévu au premier et au deuxième trimestre. A la fin de l'année, le taux de chômage devrait être ramené à 8,3%, contre 8,8% fin 2018.

Enfin, "pour l'instant le commerce extérieur français n'apparaît pas trop affecté par les tensions protectionnistes", ajoute l'Insee, avec un bon niveau d'exportation attendu au dernier trimestre, grâce à des livraisons d'avions et à celle d'un gros paquebot.

L'Institut de la statistique se veut toutefois prudent: les "aléas susceptibles d'affecter - surtout à la baisse - ce scénario sont nombreux", note-t-il.

Par rapport à sa précédente note de conjoncture, il a déjà revu à la baisse sa prévision de croissance du commerce international (+1,4% contre +2,6% précédemment), du fait des tensions protectionnistes entre la Chine et les États-Unis.

Le commerce extérieur français pourrait pâtir d'un affaiblissement supplémentaire de la demande allemande et d'un Brexit qui ne se ferait pas de manière ordonnée. Mais il est encore compliqué de quantifier l'effet à court terme d'une sortie brutale du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment "les perturbations que cela risquerait de causer sur les chaînes d'approvisionnement de certaines entreprises", selon l'Insee.

Par ailleurs, au plan national, le rythme de créations d'emploi pourrait ralentir, alors que la croissance marquera le pas par rapport à 2018. "Historiquement, l'emploi s'ajuste un plus lentement au cycle d'activité (...). La question qui va se poser, c'est: +est-ce qu'on conserve ce rythme d'emploi assez soutenu quand on a en face une productivité qui est proche de zéro?+", a relevé Frédéric Tallet, chef de la division synthèse conjoncturelle de l'Insee.

afp/ck