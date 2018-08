Croissance tous azimuts pour LGT Bank au premier semestre

Zurich (awp) - LGT Bank a bouclé le premier semestre sur une forte progression du bénéfice net, dopé par une croissance dans les principales lignes de métier. La banque privée liechtensteinoise, propriété de la famille princière, a vu ses afflux nets d'argent se réduire de moitié à un niveau toutefois élevé.

A fin juin, la masse sous gestion s'est fixée à 206,0 milliards de francs suisses, en hausse de 2,1% sur six mois, indique mardi LGT. Les entrées nettes d'argent se sont établies à 5,0 milliards de francs suisses, contre 9,6 milliards il y a douze mois.

Les afflux nets émanant de la clientèle privée sont restés stables, tandis que ceux issus de la gestion institutionnelle se sont repliés, en raison d'une base de comparaison défavorable. La souscription à un fonds de capital-investissement avait permis d'apporter une somme de 2,6 milliards lors de la période antérieure.

"LGT a plus que doublé les avoirs de clients au cours des six dernières années, les portant largement à plus de 200 milliards de francs suisses", affirme Max von und zu Liechtenstein, directeur général, cité dans le communiqué.

La bénéfice net a atteint 174,8 millions de francs suisses, en hausse de 15,2% sur un an. Les recettes se sont étoffées de 17,3% à 830,7 millions, portées par le coeur de métier de la banque, la gestion.

Cette croissance est organique, mais s'explique également par les acquisitions. LGT a intégré la banque privée d'ABN AMRO en Asie et au Moyen-Orient en mai 2017 et les activités de Private Debt Manager European Capital Fund Management en juin 2017.

Le produit des opérations de commissions et de prestations de services s'est envolé de 18% à 541,8 millions de francs suisses. Les opérations d'intérêt ont dégagé un résultat de 138,8 millions (+38,6%).

En contrepartie, les charges ont pris de l'embonpoint dans tous les domaines. A fin juin, le groupe basé à Vaduz employait 3283 personnes, un effectif en hausse de 3% depuis la fin de l'année. Les dépenses se sont alourdies de 14,8% à 593,9 millions. Le ratio coût/revenus a été amélioré de 2,6 points à 71,5%.

Le ratio de fonds propres durs de la banque est resté stable à 18,7%.

Pour le deuxième semestre, LGT table sur une croissance rentable grâce au caractère très international de ses activités. Aucun chiffre n'est fourni.

Propriété de la famille princière du Liechtenstein depuis plus de 80 ans, le groupe dispose de quelque 20 sites en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient.

