Les parties précédemment humides de la Corn Belt de l'ouest des États-Unis ont finalement bénéficié d'un temps plus sec la semaine dernière, tandis que d'autres régions ont reçu des pluies utiles, et les prévisions suggèrent que le maïs et le soja de Crop Watch éviteront probablement les chaleurs dommageables pour le reste du mois.

Toutefois, le temps dans les régions de l'ouest et du nord pourrait être plus sec pendant le reste du mois de juillet, ce qui mettrait certains producteurs dans une situation légèrement inconfortable. Les régions de l'Est ont les meilleures chances de recevoir de la pluie au cours de la semaine prochaine, mais il pourrait être trop tard pour le maïs de l'Ohio.

L'Indiana est la seule région de Crop Watch sur un total de 11 où le maïs et le soja ont des notes parfaites, et ce producteur a déclaré que les cultures pourraient passer deux à trois semaines sans pluie et que tout irait bien.

Les températures sont plus préoccupantes dans le Dakota du Nord, où le manque de chaleur fait craindre au producteur que le maïs n'atteigne pas la maturité avant la première gelée.

CONDITIONS ET RENDEMENT

Les producteurs de Crop Watch évaluent l'état des cultures et le potentiel de rendement sur une échelle de 1 à 5. L'évaluation de l'état des cultures est essentiellement visuelle, à l'instar des gouvernements américains, où 1 correspond à très mauvais, 3 à moyen et 5 à excellent.

Le potentiel de rendement est censé tenir compte des éléments visibles et non visibles. Sur cette échelle, 3 correspond à un rendement agricole moyen, 4 à un rendement nettement supérieur à la moyenne et 5 à une des meilleures récoltes jamais obtenues.

L'indice non pondéré de l'état du maïs dans les 11 champs est passé de 3,57 la semaine précédente à 3,48, une forte baisse dans l'Ohio et une plus faible dans le Minnesota l'ayant emporté sur de légères hausses dans le Dakota du Nord et dans le sud-est de l'Illinois. Si l'on exclut l'Ohio, l'état du maïs n'aurait pas changé au cours de la semaine.

Le rendement moyen du maïs est passé de 3,34 la semaine dernière à 3,36, les améliorations dans le Nebraska et le sud-est de l'Illinois ayant compensé la légère baisse dans l'Ohio. Cela reste le rendement de maïs le plus bas de la semaine selon Crop Watch depuis au moins 2021, et une poignée de producteurs continuent de faire part de leurs inquiétudes quant à une croissance irrégulière.

Le champ de maïs du comté de Fairfield, dans l'Ohio, a connu des conditions météorologiques défavorables, recevant quelques centimètres de pluie éparses au cours des six dernières semaines et plus, et les températures ont été relativement chaudes.

Les deux notes de 1,75 pour le maïs de l'Ohio sont les plus basses parmi les 11 sites de Crop Watch, et le producteur a fait le choix difficile d'arrêter d'investir des ressources dans le champ de maïs. Le reste de sa récolte de maïs pourrait donner au mieux 2,25 sur l'échelle, bien qu'un bien meilleur maïs puisse être trouvé à 25 miles de là et que cela ne soit pas nécessairement représentatif de l'ensemble de l'État.

L'état des 11 champs de soja est passé de 3,75 la semaine dernière à 3,84, son plus haut niveau depuis quatre semaines, une légère baisse dans l'ouest de l'Iowa ayant été plus que compensée par des améliorations dans le sud-est de l'Illinois, l'est de l'Iowa et le Minnesota. La note moyenne est inférieure à celle d'il y a un an, mais identique à celle de la même semaine en 2022.

Le rendement moyen du soja est resté inchangé sur la semaine à 3,57, les améliorations dans le Nebraska, l'est de l'Iowa et le sud-est de l'Illinois ayant parfaitement compensé les baisses dans l'ouest de l'Iowa et le Minnesota. Les notes divergentes des haricots du Minnesota reflètent une récolte qui n'est peut-être pas visuellement conforme au potentiel de rendement.

Le champ de haricots de l'Ohio a reçu un peu de pluie la semaine dernière et affiche un rendement de 4. Le producteur a indiqué que les haricots avaient mieux tenu que prévu au cours des semaines sèches précédentes.

Voici les États et les comtés où se trouvent les champs de maïs et de soja de 2024 Crop Watch : Kingsbury, Dakota du Sud ; Freeborn, Minnesota ; Burt, Nebraska ; Rice, Kansas ; Audubon, Iowa ; Cedar, Iowa ; Warren, Illinois ; Crawford, Illinois ; Tippecanoe, Indiana ; Fairfield, Ohio. Dans le Dakota du Nord, le soja se trouve dans le comté de Griggs et le maïs dans le comté de Stutsman. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes. (Reportage de Karen Braun, édition de Matthew Lewis)