Crypto : Deux expressions pour briller à Noël (Partie 2/2)

Être dans l'esprit de Noël, c'est vivre cette ambiance un peu magique qui est composée de bons moments, de petites attentions et de partage. C'est aussi l'occasion de découvrir les aventures et les expériences qui ont rythmé la vie de nos proches en 2022. Et croyez-moi, lorsque viendra le sujet des investissements, le crypto-investisseur qui se trouvera autour de la table va, soit s'étouffer avec un bout de dinde, soit trouver un prétexte pour aller aider en cuisine. Si jamais il reste à table, il tentera probablement de parsemer son discours avec des termes techniques laissant de côté les non initiés de la cryptosphère. Dans ce cas, voici ce que vous devez être prêts à entendre. Tout d'abord, je vous laisse déguster la première partie de cette mini série 3.0 de Noël si jamais vous l'avez raté : Deux expressions pour briller à Noël (Partie 1/2) L'effroyable Rug Pull Cette expression se traduit littéralement par : tirage de tapis. Pour faire simple, il s'agit de manœuvres obscures et perfides dans l'écosystème des cryptomonnaies où les développeurs d'applications/cryptomonnaies abandonnent leurs projets en s'enfuyant avec la caisse. Grosso modo, lorsque ce phénomène se produit : vous êtes debout sur un tapis - vous êtes investis sur un projet soutenu par une cryptomonnaie - et puis d'un seul coup, le tapis est arraché violemment en vous faisant tomber brusquement à la renverse - votre investissement ne vaut plus rien en l'espace de quelques minutes. Cela est rendu possible, par exemple, grâce à des lignes de code qui permettent uniquement aux créateurs de ladite cryptomonnaie de vendre leurs positions. Souvent, ces créateurs obscurs détiennent la grande majorité des unités en circulation de cette cryptomonnaie et cette vente massive a pour effet de vider totalement la liquidité du carnet d'ordres. Ce type d'escroquerie est aussi possible sans forcément coder une exclusivité des ventes par les créateurs. Il suffit qu'ils vendent l'entièreté de leurs jetons à un instant T pour leur faire perdre toute leur valeur. Laissant les autres investisseurs avec un jeton qui ne vaut plus rien. Prenons l'exemple du Rug Pull du projet Squid. Alors que la série Squid Game a été l'une des séries les plus populaires de Netflix, le Rug Pull du projet crypto "Squid" a lui aussi été l'un des tirages de tapis les plus populaires. Les créateurs de ce projet ont juré, fin 2021, qu'ils recréeraient la série avec un jeu Play-to-Earn (jouer pour gagner) qui demanderait aux potentiels participants de détenir un nombre spécifique de jetons SQUID pour participer. Cependant, contrairement à la série télévisée qui avait une limite sur la récompense définitive et le nombre de participants engagés, Squid a annoncé qu'il n'y aurait aucune limitation sur le bonus final et accepterait des participants illimités. En à peine quelques jours d'activité, Squid a gagné un large public sur les réseaux sociaux et le cours du jeton est passé de quelques centimes à plusieurs dollars tout en étant promu dans certains médias. Le jeton SQUID a continué à se développer à un rythme étonnant et les développeurs ont vendu massivement leurs jetons de manière inattendue - le tirage de tapis - faisant chuter le cours du SQUID de 38 dollars à pratiquement 0 dollar en quelques heures. Les investisseurs n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. SQUID/USD

CoinMarketCap Les développeurs ont rapidement abandonné le projet, supprimé leur site internet officiel et fraudé pour plusieurs millions de dollars. Maintenant, si le crypto-investisseur assis en face de vous à la table évoque le mot Rug Pull, vous pourrez lui demander si Squid Game lui rappelle des bons ou des mauvais souvenirs. A vous d’appuyer sur la plaie ou non. Je compte sur vous pour conserver l’esprit de Noël. L’indétrônable REKT Bon alors avec cette expression, votre interlocuteur pourra aussi bien l'utiliser dans le cadre de ses performances financières crypto ou s'il parle d’une lourde défaite dans un jeu vidéo. REKT est la contraction du mot “wrecked”, ce qui signifie en français “épuisé/naufragé” ou, dans le cadre de la sphère crypto, complètement détruit et ruiné. Plus précisément, ici, REKT fait référence à une personne qui a subi une lourde perte financière en raison d'un mauvais investissement. Il s’est fait “REKT”. L'expression peut aussi être utilisée pour une certaine cryptomonnaie : “l’actif X s’est REKT”.



Typiquement, les investisseurs qui ont été massivement exposés à la cryptomonnaie LUNA de l’écosystème Terra en mai 2022, ou plus récemment, ceux qui détenaient des FTT, la cryptomonnaie native de la plateforme FTX, se sont fait REKT. Autrement dit, ils ont subi une lourde perte financière avec l’effondrement du cours des deux cryptomonnaies. A moins qu’ils aient senti le coup venir et qu’ils aient vendu avant le crash. Pour rappel, ces deux cryptomonnaies faisaient partie des principales cryptomonnaies en termes de valorisation avant leur écroulement. C'est dire le nombre d’investisseurs qui se sont fait malheureusement REKT dans ces affaires… LUNA/USD

Zonebourse FTT/USD Zonebourse Enfin, cette expression peut-être aussi utilisée lorsque certains investisseurs se font liquider sur les positions avec effet de levier. Supposons que Louis négocie sur marge et ouvre une grosse position à l’achat avec un effet de levier important. Si le marché baisse trop fort et qu'elle est liquidée, nous pouvons dire "Louis s’est fait REKT". Ainsi, REKT est aussi utilisé pour décrire une personne qui a été liquidée après avoir perdu une transaction à effet de levier. Vous êtes désormais prêts à écouter votre petit cousin, votre mamie et/ou peut-être votre oncle qui sait, argumenter sur les performances de leur portefeuille crypto. Probablement que les discussions finiront par de fines prophéties concernant l’évolution du cours du bitcoin dans les prochains mois et graviteront aussi autour de la fameuse question : “Est-ce qu’il faut acheter du bitcoin maintenant ?”. Sur ce sujet, tout le monde à son mot à dire et personne n’est d’accord sur rien, ça promet donc des débats enflammés. Mais attention, le plus important, c’est de rester dans l’esprit de Noël.

