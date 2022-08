Crypto Recap : BlackRock accélère dans la cryptosphère

L’iran a réalisé une première commande d’ importation de 10 millions de dollars payée avec des cryptomonnaies . La République islamique a indiqué, via le chef de l’Organisation de promotion du commerce, que le pays utilisera désormais régulièrement les actifs numériques pour régler les commandes d’importation. Une annonce qui intervient alors les Etats-Unis ont imposé des sanctions strictes contre l’Iran ces 4 dernières années, notamment en interdisant aux entreprises Outre-Atlantique de faire des affaires avec l’Iran, y compris les services destinés aux investisseurs avec les cryptomonnaies. Une annonce qui va probablement remettre de l’huile sur le feu dans la relation entre les deux pays.





Le Trésor américain sanctionne le service de mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash . Ces mixeurs sont de formidables outils pour les cybercriminels qui opèrent avec des cryptomonnaies car ils permettent d’obscurcir la source des fonds transférés, de dissimuler le montant des fonds transférés, de brouiller l’adresse du destinataire et d’effacer l’historique des transactions. Autrement dit, ils permettent d’anonymiser complètement les transactions et donc, par répercussion, de rendre la traçabilité des transactions illicites impossible par les enquêteurs. D’après Chainalysis, l’un des principaux fournisseurs d’outils et de services d’investigation sur la blockchain, au moins 23% des fonds envoyés sur les mélangeurs proviennent d’adresses illicites en 2022. Les autorités ont officiellement



sanctionné Tornado Cash qui est alimenté par Ethereum en ajoutant des adresses blockchain à la liste noire de l' Office of Foreign Assets Control (OFAC), rendant ainsi illégale pour toute personne américaine d'interagir avec l'application.

BlackRock , qui a annoncé la semaine dernière avoir signé un partenariat avec Coinbase , vient de lancer un fonds d’investissement “Spot Bitcoin Private Trust” permettant aux institutionnels de s’exposer directement au bitcoin . Dans un communiqué , le plus grand gestionnaire de fonds, a mentionné que "malgré la forte baisse du marché des actifs numériques, nous constatons toujours un intérêt substantiel de la part de certains clients institutionnels pour la manière d'accéder efficacement et à moindre coût à ces actifs en utilisant notre technologie et nos capacités de produits”. Le géant américain semble définitivement accélérer dans la sphère crypto.





Reddit , l’un des plus célèbres sites communautaires de discussion, débarque sur Arbitrum et s'associe à FTX. En s’associant avec Arbitrum, Reddit pourra déployer son programme de fidélité qu’elle propose aux internautes sur une blockchain et s’appuiera sur la plateforme d’échange FTX afin que les utilisateurs puissent échanger des ETH. Cette initiative montre bien la volonté du site communautaire de faire partie des pionniers dans le Web3.





Netflix , le célèbre service de streaming outre-Atlantique, a mis un pied numérique dans le metaverse “Decentraland” . L’objectif de cette opération est, d’un côté, de promouvoir le film d'action “The Grey Man”, mettant en vedette Ryan Gosling et Chris Evans, et de l’autre, d’explorer de nouvelles expériences interactives avec les fans. Concrètement, les aficionados du metaverse peuvent désormais explorer des parcelles numériques recréant des scènes et des paysages du film.





Truth in Advertising (TINA) , le chien de garde des publicités américaines avertit des célébrités pour avoir colporté des NFT trompeurs. Les équipes juridiques des stars Justin Bieber, Reese Witherspoon, Paris Hilton, Eva Longoria, entre autres, ont toutes reçu une lettre de TINA indiquant que la frontière entre la communication et la promotion sur les réseaux sociaux avait été franchie concernant des NFT. A titre d’exemple, Bieber avait promu un projet appelé InBetweeners sur les réseaux sociaux et a exhorté ses abonnés à “rejoindre la communauté”. Mais l’équipe juridique de Bieber a nié toute faute. Il faut dire qu’il n’existe pas encore de cadre légal autour de NFT qui pourrait contraindre cette promotion. En attendant, les mentions de célébrités comme celles-ci sont extrêmement influentes et ont tendance à ne pas aborder les risques potentiels, notamment de la volatilité sous-jacente des NFT.





Ethereum se rapproche un peu plus de la migration de son modèle de consensus de preuve de travail (PoW) vers la preuve d’enjeu (PoS). Pour faire simple, cette migration va complètement modifier la façon dont les mineurs valident et sécurisent les transactions, ce qui aura pour effet, en théorie, de réduire de 99% la consommation d’énergie des mineurs et d’augmenter drastiquement la vitesse de traitement des transactions. Autrement dit, elle devrait devenir beaucoup plus séduisante pour les développeurs et les utilisateurs. Le dernier test expérimental de simulation de cette migration de consensus, appelé Goerli, a eu lieu hier et les développeurs ont indiqué que ce test s’est bien déroulé malgré quelques incidents non significatifs. La date indiquée pour la migration officielle et publique devrait avoir lieu le 19 septembre 2022. Un événement appelé “The Merge” et qui est d'ailleurs très attendu par la communauté crypto.