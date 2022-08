Crypto Recap : Google, leader de l'investissement crypto-blockchain

, la société mère de Google et Youtube,

entre septembre 2021 et juin 2022. Un montant qui dépasse nettement les participations réalisées par les plus grandes banques telles que Morgan Stanley Goldman Sachs , Citi Bank ou encore celles réalisées par le grand gestionnaire de fonds au monde BlackRock . Alphabet a principalement investi dans la société FireBlocks, une entreprise qui propose des solutions de garde de cryptomonnaies pour institutionnel. On retrouve aussi Samsung et Microsoft dans les plus grands tours de table sur cette période, ce qui prouve bien la volonté des géants de la tech de s’emparer de la cryptosphère à grands coups de milliards de dollars. On pouvait s’en douter mais la décentralisation des systèmes blockchains est donc petit à petit en train de repasser entre les mains des géants du Web2. Plus d’informations dans l’article :