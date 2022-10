Crypto Recap : Google poursuit sa conquête dans la Blockchain

Near Protocol, une blockchain d'infrastructure, a annoncé s’associer avec Google Cloud pour accompagner les développeurs Web3 sur son écosystème appelé Pagoda. Pour rappel Near Protocol , que nous avons exploré récemment dans cet article , est une blockchain d’infrastructure dernière génération capable de gérer un grand nombre d’applications décentralisées (Dapps) tout en offrant une vitesse d'exécution des transactions très élevée. Pagoda est une plateforme qui fournit aux développeurs Web3, s'appuyant sur Near, un ensemble d'outils pour construire et lancer leurs projets ou DApps sur la blockchain. Désormais les utilisateurs de Pagoda pourront faire appel aux équipes de Google Cloud afin d’obtenir une assistance technique et d’être épaulés dans la création de leurs solutions. Rappelons que Google n’est pas à son coup d’essai dans l’univers Web3 puisqu’en septembre dernier, elle avait signé un partenariat avec la plateforme de Binance , BNB Chain, afin de permettre aux développeurs de cette plateforme de s’appuyer sur Google Cloud. Ces initiatives montrent à quel point les géants de la tech ne comptent pas passer à côté de ce nouvel écosystème qui s’articule autour des blockchains et des cryptomonnaies.





Deutsche Telekom, la plus grande société de télécommunication européenne, a annoncé faire un pas dans le monde des cryptomonnaies. Plus précisément, le géant allemand va proposer à ses 250 millions de clients de rejoindre sa propre pool de validation sur le réseau Ethereum grâce à sa collaboration avec la plateforme StakeWise. Pour faire simple, les clients pourront contribuer à valider des transactions et sécuriser les réseaux en verrouillant un certain capital. En contrepartie, ils recevront une rémunération afin de les récompenser de bloquer leurs actifs. Cette opération a été rendue possible grâce à la fusion du modèle de consensus d’Ethereum , qui permet de rendre le processus de validation beaucoup plus accessible qu’auparavant. La multiplication des opérations de ce type va permettre à Ethereum de briser les barrières psychologiques de certains investisseurs et donc d’attirer des capitaux.





En réponse à l’assaut militaire de la Russie contre l’Ukraine, l'Union européenne a durci les restrictions sur les paiements adossés à des cryptomonnaies à partir de comptes russes, de portefeuilles ou d'autres services de détention vers des comptes européens. Concrètement, le Conseil de l’UE a supprimé le plafond de 10 000 €, qui avait été établi en avril, pour une interdiction "quel que soit le montant du portefeuille". Ainsi, il devient, en théorie, impossible pour les résidents et les citoyens russes de pouvoir échanger des cryptomonnaies au sein de l’Europe. Les sanctions visent à accroître la pression économique sur le Kremlin et à rendre plus difficile pour la Russie de financer son invasion de l'Ukraine.





On reste avec le Parlement européen qui a voté, à une écrasante majorité, en faveur d'un dossier visant à utiliser la technologie blockchain pour moderniser les processus fiscaux dans l'Union européenne. Très concrètement, la technologie de la blockchain est mise en avant en tant qu'instrument de collecte des impôts, identifiant le potentiel de la technologie pour "automatiser la collecte des impôts, limiter la corruption et mieux identifier la propriété des actifs corporels et incorporels permettant de mieux taxer les contribuables mobiles ", selon le communiqué du Parlement européen. La Commission est appelée à mettre en œuvre la technologie blockchain dans les programmes fiscaux. Elle encourage également les États membres de l'UE à réformer leurs autorités fiscales. Si les cryptomonnaies invitent au débat, l’utilisation de la technologie semble faire l’unanimité bien que les tenants et les aboutissant de son utilisation ne soient pas encore très clairs à l’échelle européenne. Il sera tout de même intéressant d’observer dans les prochains mois sous quel angle et comment l’UE va utiliser cette technologie, notamment sur l’aspect de la traçabilité des transactions.





Après trois années de négociation entre les Etats et les entités de régulation sur le sujet des cryptomonnaies, le 5 octobre 2022, le conseil Européen a validé le texte MiCA (Markets in Crypto-Assets) qui vise à encadrer la cryptosphère. En revanche, l'application concrète du texte dans l’économie ne devrait pas intervenir avant 2024. Les sociétés enregistrées auprès de l’AMF en tant que Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) auront donc un peu plus de un an pour se conformer à la nouvelle réglementation de l’UE. Le texte de plus de 350 pages étant rendu public, nous décortiquerons et publierons dans les prochaines jours sur Zonebourse, les mesures prises par les législateurs sur les éléments clés du texte .





Le service de messagerie instantanée Telegram a annoncé permettre prochainement aux utilisateurs d’échanger des cryptomonnaies directement entre eux. Le service appelé Wallet Bot est présenté comme offrant des "services P2P anonymes", cependant, les utilisateurs doivent partager leur numéro de téléphone portable avec le “bot” afin de déposer, d'échanger ou d'acheter de la crypto. Autrement dit, on peut tout de même facilement imaginer qu’une entité puisse remonter à l’identité d’un utilisateur à partir d’un numéro de téléphone puisque les opérateurs téléphoniques détiennent, eux, les informations personnelles de leurs clients. Les utilisateurs qui souhaitent vendre des crypto-monnaies paieront une commission de 0,9 %, tandis que les acheteurs n'auront pas à payer de frais. Seuls le toncoin (TON) et le bitcoin (BTC) sont disponibles à l’achat pour l’instant avant une expansion de l’offre dans les prochains mois indique la société.





Kim Kardashian , l'influenceuse star aux Etats-Unis, a été accusée par la SEC d’avoir illégalement promu le jeton EthereumMax sur les réseaux sociaux (à ne pas confondre avec l'authentique Ethereum). La star n'avait en fait pas révélé qu'elle avait reçu un paiement de 250 000 $ pour avoir publié un message sur son compte Instagram à propos des jetons EMAX, le jeton offert par EthereumMax. Le message comprenait un lien vers le site Web EtheruemMax, avec des instructions sur la façon d'acheter EMAX. Outre-Atlantique, en vertu de la loi fédérale sur les valeurs mobilières, les célébrités ou les personnes faisant la promotion d'un titre d'actif cryptographique doivent divulguer la nature, la source et le montant de la rémunération qu'ils ont reçue en échange de la promotion, a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l'application de la SEC. La star a accepté de payer 1,26 million de dollars de pénalités et travaillera avec la SEC sur son enquête en cours. Cette affaire rappelle que, lorsque des célébrités ou des influenceurs approuvent des opportunités d'investissement, y compris des titres d'actifs cryptographiques, cela ne signifie pas que ces produits d'investissement conviennent à tous les investisseurs, bien au contraire.