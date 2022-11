Laurent Pignot Analyste Suivre 168 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement.

Crypto Recap : Les NFT débarquent sur Instagram 04/11/2022 | 14:32 Laurent Pignot 04/11/2022 | 14:32 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La cryptosphère regorge d’actualités croustillantes quotidiennement. Pour vous tenir au courant des principales informations qui gravitent autour de ce secteur, je vous condense l’essentiel des news les plus importantes de ces derniers jours. Meta a annoncé qu’elle permettra bientôt aux créateurs de contenu de concevoir et de vendre des NFT directement sur Instagram. Concrètement, le réseau social hébergera prochainement un marché dédié aux NFT en commençant par la prise en charge du réseau Polygon sur la plateforme. Le service proposé par le géant de la tech est également disponible pour le portefeuille décentralisé Phantom de Solana . Par ailleurs, les informations sur les collections d'OpenSea , le principal marché de NFT en termes de volume d’échange, pourront être consultées sur la plateforme. “Une économie de créateurs d'une valeur potentielle de 100 milliards de dollars ne peut être réalisée sans une économie numérique avec une plus grande portabilité que les services Web d'aujourd'hui” , a déclaré Stéphane Kasriel, responsable de la fintech et du Web3 chez Meta . Pour l’instant, il n’a pas été mentionné si des frais de transaction seront appliqués sur les ventes, mais nous avons fort à parier que ce sera le cas. De son côté, l’équipe derrière le réseau Polygon peut se targuer d’ajouter Meta à sa liste de clients après avoir déjà mis en place des collaborations avec Disney et Mercedes-Benz plus tôt cette année.





Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé investir l’équivalent de 500 millions de dollars dans le rachat de Twitter par Elon Musk. "Nous voulons nous assurer que la crypto a une place à la table en matière de liberté d'expression" , a déclaré le PDG de Binance dans une interview pour CNBC, ajoutant “qu'il y a des choses plus tactiques, nous voulons amener Twitter dans Web3 quand ils seront prêts". En plus de cet investissement, Binance a créé une cellule internet qui utilisera la blockchain pour aider Musk à éradiquer les bots qui pullulent sur Twitter. Depuis que le rachat de Twitter par Musk a été rendue publique, des spéculations ont circulé sur la mesure dans laquelle sa vision de l'entreprise pourrait impliquer des éléments de crypto et Web3, bien qu’aucune mention sur ce sujet n'ait été faite par le fantasque milliardaire. En revanche, il est bien connu pour mettre en avant la cryptomonnaie dogecoin en avant, comme tout récémment par exemple dans un tweet cette semaine affichant son chien portant un t-shirt avec le logo Twitter. Il n’en a pas fallu plus pour que la spéculation reprenne autour de la cryptomonnaie qui a rapidement vu son cours doublé en l’espace d’une semaine. Affaire à suivre sur Twitter et son insertion dans le Web3.





Le plus grand échange de crypto au monde (en volume de transactions), Binance, a annoncé qu'il avait conclu un partenariat stratégique avec le fabricant de portefeuilles de matériel crypto Ledger. Selon le communiqué de Binance , cet accord "permet aux utilisateurs disposant d'un compte Binance vérifié d'acheter des cryptos via Ledger directement avec leurs cartes bancaires et de faire parvenir les actifs directement à leur adresse sécurisée par un appareil Ledger" . Quant aux propriétaires de portefeuilles Ledger qui ne sont pas des utilisateurs de Binance, il est désormais possible de créer un compte Binance "directement dans l'application Ledger Live". Concrètement, les propriétaires de portefeuilles physiques Ledger comme le Nano S ou le Nano X pourront acheter, sans intermédiaire, leurs cryptomonnaies directement depuis leur application Ledger Live. Cette initiative permet de faciliter un peu plus l’achat et la sécurisation des actifs des utilisateurs directement via la solution de Ledger.





Le géant de la finance traditionnelle, JPMorgan exécute sa première transaction dans la finance décentralisée (DeFi) sur une blockchain publique. L’opération a été facilitée par le “Project Guardian” de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) qui a été créé dans le cadre d'un programme pilote pour "explorer les applications potentielles de la finance décentralisée (DeFi) sur les marchés de financement de gros" . La transaction, qui représentait une tokenisation de dollars singapouriens et de yens japonais, a été exécutée sur le réseau Ethereum , et plus particulièrement sur le Layer-2 Polygon , en utilisant les outils d’un des principaux protocoles de la finance décentralisée, Aave . Ce type d’initiative, d’autant plus opérée sur une blockchain publique, démontre l'intérêt de plus en plus prégnant des acteurs de la finance traditionnelle envers les technologies de la blockchain et les opportunités de la finance décentralisée.





Le géant des systèmes de paiement Visa explore les services de portefeuilles numériques. Selon les dossiers soumis à l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), le Visa International Service Association a déposé deux demandes pour que sa marque de caractère soit utilisée dans un logiciel "pour afficher, accéder, stocker, surveiller, gérer, échanger , envoyer, recevoir, transmettre et échanger »des actifs cryptographiques et des jetons non fongibles”. Cette annonce de Visa n’est pas étonnante étant donné qu’elle se montre très dynamique de l’écosystème crypto ces derniers mois. Cette année elle a inauguré un programme visant à aider les entreprises à intégrer les NFT dans leur modèle économique. Tout récemment, Visa a annoncé collaborer avec la plateforme FTX pour émettre des crypto-cartes dans plus de 40 pays en Asie, en Europe et en Amérique latine. Nous verrons très probablement l'entreprise multiplier les initiatives dans la cryptosphère dans les prochains mois.





La nouvelle fonctionnalité de messagerie instantanée intégrée à l'application de Revolut intégrera des photos de profil NFT prochainement, a déclaré le PDG Nick Storonsky. Le nouvel outil de messagerie, qui permet aux utilisateurs de discuter ainsi que de partager des gifs et des autocollants tout en envoyant et en demandant des fonds, marque la prochaine étape de la mission de Revolut pour s'imposer comme une super-application d’après son PDG. Une cryptomonnaie native à la société, nommée “Revcoin”, devrait voir le jour en début d’année 2023. Elle fonctionnera de la même manière que les programmes Air Miles des compagnies aériennes, où les utilisateurs gagnent des récompenses en fonction de la fréquence à laquelle ils utilisent le service.





On termine ce Crypto Recap avec El Salvador, le premier pays à avoir adopté officiellement le bitcoin comme monnaie légale en 2021, a signé un accord avec la ville Suisse pro-bitcoin Lugano pour étendre l’adoption du bitcoin . Le partenariat entre le pays d'Amérique latine et la ville suisse soutiendra "des initiatives visant à favoriser l'adoption du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies dans leurs régions respectives" ainsi que "favoriser l'échange d'étudiants et de talents entre El Salvador et Lugano" . El Salvador ouvrira également un "Bitcoin office" à Lugano pour diffuser l'adoption de la crypto-monnaie en Europe. Plus concrètement, il est prévu de mettre en place un système de paiement basé sur Bitcoin (via le Lightning Network) et de créer un “hub” au sein de la ville Suisse pour favoriser le développement de startups gravitant autour de Bitcoin. Ces initiatives sont soutenues par Tether , la société émettrice du principal stablecoin au monde en termes de capitalisation boursière. Nous verrons maintenant comment ces annonces vont se matérialiser dans l’économie. Mais il n’est pas étonnant de voir de telles annonces provenant de la ville helvétique sachant qu’elle avait, quelques mois plus tôt, annoncé que les citoyens pouvaient payer avec la propre cryptomonnaie de la ville, le LGVA, avec un portefeuille dédié. L’évolution du Top 20 des cryptomonnaies en termes de capitalisation sur une semaine.

(Cliquez sur la heatmap ci-dessous pour mieux visualiser les variations) Heatmap Crypto Quantify Lectures : Pourquoi Meta est en train de s’effondrer et comment Zuckerberg peut y remédier (Wired, en anglais) Comment Elon Musk pourrait réellement tuer Twitter (The Atlantic, en anglais).



Le marasme crypto de Robinhood ; NFT Fire Festival (The Information, en anglais).

© Zonebourse.com 2022