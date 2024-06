Certains termes clés liés aux cryptomonnaies reviennent souvent dans les articles spécialisés et méritent d'être compris par ceux qui souhaitent se frotter à cet écosystème. Dans cet article, nous allons explorer des concepts comme le flottant en crypto, la valorisation entièrement diluée (FDV) et leurs implications sur le marché. Grâce à ces notions, il est possible d’un peu mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes des projets crypto.

Des notions à connaitre

Voici un bref aperçu de certains termes clés que vous pourriez rencontrer dans cet article :

Flottant en crypto - Float in Crypto : Le nombre de jetons disponibles pour les échanges sur le marché, à l'exclusion de ceux qui sont bloqués, mis en jeu ou détenus par des initiés et des investisseurs de la première heure.

Flottant faible - Low Float : Seul un petit pourcentage de l'offre totale est disponible pour les échanges, ce qui entraîne une plus grande volatilité des prix, car une offre limitée peut provoquer des mouvements de prix importants.

Valorisation entièrement diluée - Fully Diluted Valuation (FDV) : La capitalisation boursière d'une cryptomonnaie si tous les jetons possibles étaient émis et en circulation, y compris ceux qui sont bloqués, acquis ou réservés pour une émission future.

FDV élevée : Indique que la capitalisation boursière potentielle, compte tenu de tous les jetons possibles, est nettement supérieure à la capitalisation boursière actuelle. Cela se produit souvent lorsqu'une grande partie de l'offre totale n'est pas encore en circulation mais sera libérée au fil du temps.

Nombreux sont ceux qui critiquent de manière générale les nouveaux projets qui ont choisi la voie d'un faible flottant et d'un FDV élevé, ce qui désavantagera inévitablement la plupart des investisseurs particuliers au fil du temps. Cela ne signifie pas que ces projets sont voués à l'échec, mais leur chemin vers le succès sera plus difficile. Il ne faut pas oublier que, par exemple, le bitcoin (BTC) et le sol (SOL) ont tous deux eu un faible flottant à un moment donné, et regardez-les aujourd'hui. Il n'y a pas de règle absolue en la matière.

Binance a récemment publié un rapport intitulé “Low Float & High FDV : How Did We Get Here” (Flottant bas et FDV élevé : comment en est-on arrivé là ?), dont il est intéressant de décortiquer les tendances.

Les deux graphiques suivants sont préoccupants.

Les jetons lancés récemment et qui ont une faible quantité de tokens en circulation

Binance

À leur apogée, les jetons lancés récemment ont eu des FDV similaires à celles des plus grands jetons du marché

Binance

Point 1 : La faiblesse du flottant gonfle directement le FDV

Des stocks circulants limités entraînent des prix initiaux de jetons plus élevés en raison d'une liquidité restreinte, ce qui a pour effet d'augmenter les valorisations entièrement diluées. Ces nouveaux lancements de jetons ne devraient même pas s'approcher de la FDV médiane des dix premiers jetons (hors BTC, ETH et stablecoins), et encore moins dépasser la moyenne.

Point 2 : Pression de vente exercée par Token Unlocks

Selon un rapport de Token Unlocks, on estime qu'environ 155 milliards de dollars de tokens seront débloqués entre 2024 et 2030. Bien que cela puisse ne pas avoir d'importance si les entrées de capitaux dépassent les libérations et les ventes prévues, cela tend à être l'exception plutôt que la règle.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

La prolifération des marchés privés a conduit à cette situation. Les investisseurs précoces (VC) privilégient les valorisations élevées et les retours sur investissement rapides, et un faible taux de flottant et un FDV élevé permettent d'atteindre ces objectifs. Cette structure désavantage inévitablement les petits investisseurs au fil du temps.

Le financement cumulé du capital-risque depuis 2017 a dépassé 91 milliards de dollars américains

Binance

Il est remarquable de constater à quel point le financement par capital-risque est faible actuellement, surtout si l'on considère la phase du cycle dans laquelle nous nous trouvons (Lancement d'ETF Spot sur Bitcoin, bientôt sur Ethereum, et des records historiques sur un bon nombres de cryptos). Cela suggère que l'on se concentre sur les institutions plutôt que sur les sociétés de capital-risque, ou que ce cycle dure beaucoup plus longtemps que prévu. La réponse se situe probablement quelque part entre les deux.

L'activité de négociation a augmenté en début d'année

Binance

Si la tokenomics (économie de jeton) joue un rôle crucial, elle doit être sérieusement prise en compte au même titre que les valorisations, le leadership, la vision et l'adéquation aux besoins du marché. La tokenomics ne détermine pas à elle seule le succès ou l'échec d'un actif, mais elle peut soit alléger la charge du projet, soit constituer un fardeau.

Les projets opérant dans une structure à faible flottant et à FDV élevé subissent aujourd'hui une pression plus forte pour réussir que les altcoins des cycles précédents. Comme le résume le rapport de Binance, les projets dont les valorisations sont gonflées devront justifier la prime lors de futurs tours de table privés ou sur le marché public. Dans le cas contraire, les prix des jetons tendront probablement à baisser vers leur valeur réelle. Une croissance durable sera de plus en plus difficile sans un afflux de capitaux correspondant aux milliards de jetons débloqués dans les années à venir.