Crypto-actifs: Binance officiellement enregistrée auprès de l'AMF

PARIS (Reuters) - La plate-forme d'échange de crypto-actifs Binance, l'une des plus importantes du monde, a annoncé mercredi qu'elle était désormais enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) française, une formalité indispensable au développement de ses activités dans l'Hexagone.

Cet enregistrement comme "prestataire de services sur actifs numériques" (PSAN), sur avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), est obligatoire pour commercialiser des services d'achat, de vente et de conservation de crypto-actifs, d'échange de crypto-actifs contre d'autres actifs numériques et pour exploiter une plate-forme de négociation d'actifs numériques.

Il implique entre autres que l'AMF a procédé à des vérifications en terme de compétence des dirigeants et de respect de la réglementation contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

"Nous allons maintenant développer significativement nos activités en France, avec l'intention de recruter jusqu'à 250 personnes", a précisé Binance sur Twitter.

