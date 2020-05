Crypto.com étend sa carte crypto à 31 pays d'Europe en utilisant la plateforme de traitement mondiale i2c

Le ralentissement économique ravive l’intérêt pour la cryptographie parmi les consommateurs et les investisseurs grand public en tant que couverture contre l’inflation et solution de paiement

i2c Inc., un fournisseur de solutions de paiement numérique et de technologie bancaire ouverte, a annoncé son partenariat avec Crypto.com permettant à son produit de carte crypto de commencer à être expédié dans 31 pays à travers l’Europe. Cette expansion fait suite à des intégrations réussies et agiles entre les deux sociétés au cours des trois dernières années à Singapour, aux États-Unis et, plus récemment, au Royaume-Uni, faisant du programme de cartes de Crypto.com le plus largement disponible à l’échelle mondiale. Les consommateurs ont désormais accès à un écosystème de crypto-monnaie de bout en bout composé d’une carte de paiement cryptée, d’une application de portefeuille pour acheter, vendre et recevoir de la crypto-monnaie, ainsi que des récompenses en espèces au fur et à mesure des dépenses.

L’intérêt pour les monnaies numériques augmente à mesure que la crise économique mondiale et les plans de relance gouvernementaux qui en résultent poussent les dettes nationales à des niveaux sans précédent, ce qui suscite des inquiétudes au sujet d’une récession post-pandémique causée par l’hyperinflation. Une étude de recherche parrainée par Crypto.com réalisée par The Economist Intelligence Unit rapporte que les consommateurs grand public ont pour la première fois commencé à utiliser de la crypto-monnaie, tandis que 20 % des répondants qui n’utilisent pas encore cette crypto-monnaie ont déclaré qu’ils envisageaient de commencer à l’utiliser au cours de l’année à venir.

Selon cette étude, les consommateurs considèrent les paiements en ligne comme le principal objectif des monnaies numériques (34 %). Bien que la connaissance globale des crypto-monnaies établies reste faible, plus de la moitié des consommateurs (54 %) déclarent qu’ils envisageraient d’utiliser de nouvelles monnaies numériques émises et soutenues par les gouvernements. Les investisseurs voient la crypto-monnaie comme une couverture contre l’inflation et comme un investissement à long terme, d’autant plus que la récente « réduction de moitié » du Bitcoin a fait passer sa valeur au-dessus du seuil de 10 000 USD et ajouté 13 milliards USD au marché de la crypto-monnaie.

« Les gens sont curieux et optimistes quant à l’avenir de la crypto-monnaie et cela arrive à un moment charnière où la confiance dans les marchés financiers flanche et où les gens délaissent les structures financières traditionnelles pour se tourner vers le plan B clair que constituent les monnaies numériques », a déclaré Kris Marszalek, PDG de Crypto.com. « Nous avons sélectionné i2c il y a trois ans en prévision de la mise en œuvre de notre stratégie globale du fait de son intégration avec les banques et les réseaux de cartes du monde entier. La plateforme cloud d’i2c alimente une solution de type "plug-and-play" personnalisée, ce qui fait que nous n’avons pas eu à repartir de zéro sur chaque marché en intégrant des processeurs multiples. »

« Le climat d’incertitude économique actuel ne fait que renforcer la tendance des consommateurs à trouver des solutions financières souples, accessibles, faciles à utiliser, adaptées à leur vie numérique et fonctionnant comme elle à la demande », a confié pour sa part Jim McCarthy, président d’i2c Inc. « La forte réponse en Europe avec le nombre d’inscriptions à la solution de paiement Crypto.com indique que les consommateurs sont prêts à accueillir une alternative aux systèmes monétaires traditionnels qui leur permette de contrôler directement leurs finances et leurs investissements. i2c est fière d’aider Crypto.com à proposer au monde des solutions de paiement optionnelles. »

À propos de Crypto.com

Crypto.com a été fondée en 2016 à partir d’une conviction simple, à savoir que le contrôle par chacun de son argent, de ses données et de son identité constitue un droit humain fondamental. Comptant aujourd’hui plus de deux millions d’utilisateurs sur sa plateforme, Crypto.com offre une alternative puissante aux services financiers traditionnels, transformant sa vision de la « crypto-monnaie dans chaque portefeuille » en réalité, un client à la fois. Crypto.com est construit sur une base solide de sécurité, de confidentialité et de conformité et est la première entreprise de crypto-monnaie au monde à avoir reçu la conformité aux normes CCSS Niveau 3, ISO27001:2013 et PCI:DSS 3.2.1, Niveau 1. Crypto.com est basée à Hong Kong et emploie une équipe de plus de 250 personnes. Pour plus d’informations, consultez le site https://crypto.com.

À propos d’i2c, Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et de services bancaires ouverts hautement configurables. Avec la technologie exclusive « d’assemblage de blocs » d’i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et autres, et ce rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d’une seule et même plateforme SaaS mondiale. Fondée en 2001 et ayant son siège dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération d’i2c prend en charge des millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires, et ce dans tous les fuseaux horaires. Pour plus d’informations, visitez www.i2cinc.com et suivez-nous sur @i2cinc.

