Crypto.com : l'histoire se répète

La chute de FTX et de son ancien PDG, Sam Bankman-Fried, marquera d'une trace indélébile l'écosystème des cryptomonnaies. L'effondrement de la deuxième plateforme d'échange de cryptomonnaies en termes de volume, qui était valorisée à 32 milliards de dollars il y a quelques semaines, vient d'anéantir une bonne partie de la confiance que certains confiés aux devises numériques, et cela pour le plus grand plaisir des crypto-sceptico-convaincus. En attendant, nous ne savons pas encore jusqu'où l'onde de choc de cet effondrement va s'étendre et comment elle va affecter les autres acteurs du marché. Mais une autre plateforme, répondant au nom de Crypto.com, semble attirer les foudres de la cryptosphère ces dernières heures. Voici pourquoi. Que se passe-t-il chez Crypto.com La plateforme américaine fait actuellement face à des retraits massifs après que de nombreuses personnes, souvent des influenceurs cumulant des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, ont déclaré que les utilisateurs devraient se retirer de la plateforme. Retraits massifs sur Crypto.com Source : Quant

Et ces retraits s’expliquent pour une bonne raison. Le catalyseur a été un transfert "accidentel" de 320 000 ETH - soit 410 millions de dollars - vers Gate.io, une autre plateforme d’échange de cryptomonnaies, le 21 octobre, avant d’être restitués. La direction de Crypto.com affirme qu'ils l'ont accidentellement envoyé à une adresse d'entreprise sur liste blanche (une liste de tiers de confiance) au lieu d'un portefeuille froid - c’est-à-dire un portefeuille de cryptomonnaies hébergé hors ligne. Rappelez-vous que cela s’effectue dans un contexte de faillite de FTX. Selon le PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, “C'était censé être un transfert vers une nouvelle adresse de stockage à froid, mais il a été envoyé à une adresse d'échange externe sur liste blanche. Nous avons travaillé avec l'équipe de Gate.io et les fonds ont ensuite été renvoyés dans notre stockage à froid. De nouveaux processus et fonctionnalités ont été mis en œuvre pour éviter que cela ne se reproduise.” Le jour même où les importants transferts de Crypto.com ont été révélés sur Etherscan, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a tweeté que «Si un exchange doit déplacer de grandes quantités de crypto avant ou après avoir démontré ses adresses de portefeuille, c'est un signe clair de problèmes. Restez loin." If an exchange have to move large amounts of crypto before or after they demonstrate their wallet addresses, it is a clear sign of problems. Stay away. Stay #SAFU. 🙏 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 13, 2022 Mauvais timing Le problème étant que ces révélations se font dans un contexte très fragile pour l’écosystème crypto, notamment avec la mise en faillite de FTX et des révélations obscures concernant son ancien PDG, Sam Bankman-Fried. Et qu’en plus, ce n’est pas la première fois que Crypto.com, qui, je le rappelle, est l’une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies détenant des milliards de dollars d’actifs sous gestion, transmet "accidentellement" des millions de dollars à la mauvaise adresse. L’exchange avait envoyé par erreur 10,5 millions de dollars à une utilisatrice en mai 2021 et il a fallu sept mois pour que la plateforme s’en aperçoive. La disparition de FTX a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des investissements des utilisateurs dans le stockage à froid des plateformes. Dans ce contexte, une grande partie d’entre elles ont publié leur “preuve de réserve.” Pour faire simple, la “preuve de réserve” (PoR) est l'état des lieux des actifs que possède la plateforme et a pour but de fournir la responsabilité ainsi que la preuve qu'une entité possède les avoirs qu'elle affirme détenir au nom de ses clients. Concernant Crypto.com, voici le détail exact des principaux actifs détenus par la plateforme pour le compte de ses clients. Réserves de Crypto.com Nansen

Oui, vous ne rêvez pas. Les utilisateurs détiendraient plus de cryptomonnaies Oui, vous ne rêvez pas. Les utilisateurs détiendraient plus de cryptomonnaies SHIB (21,71%), considérée comme une cryptomonnaie encore plus spéculative que les autres et ne comportant aucune valeur intrinsèque, que d’ETH (16,41%). Pour autant, cette divulgation n'est pas une vérification authentique des réserves. Le PDG a mentionné qu’il publierait un rapport complet de ses réserves qui auront été auditées au préalable par un cabinet d'audit indépendant. Il affirme qu’il faut s’attendre à “ une preuve complète et vérifiée des réserves de notre part dans les prochaines semaines, confirmant la réserve complète 1: 1 de tous les actifs des clients. Vous pouvez vous attendre à ce que Crypto.com continue à travailler dans la transparence totale et reste une plate-forme sûre et sécurisée.” Concernant son implication dans FTX, le PDG de Crypto.com se veut rassurant "Nous avons une exposition minimale à FTX (moins de 10 millions de dollars) et ne l'avons utilisé que comme lieu de négociation pour couvrir les transactions des clients. Nous n'avons jamais déployé de capital pour le rendement avec FTX ou un tiers", déclare Kris Marszalek. Des affirmations qui seront vérifiables “dans les prochaines semaines”, une fois que l’audit aura été réalisé. Enfin, n’oublions pas que, de la même manière que FTX, Crypto.com a dépensé des sommes astronomiques en publicité durant l’année 2021. Notamment un contrat de 700 millions de dollars sur 20 ans pour les droits de dénomination du stade LA Lakers de Los Angeles, une diffusion publicitaire très critiquée mettant en vedette Matt Damon et une publicité durant le dernier le Super Bowl. Des initiatives qui ont inévitablement pesé lourd dans le bilan de la société. Le lundi 14 novembre, Marszalek a mené une interview "Ask Me Anything" sur Youtube dans laquelle il a assuré au public que les retraits fonctionnaient. "Nous allons prouver aux gens qu'ils ont tort", a-t-il déclaré. "En tant qu'entreprise, nous avons des réserves 1 : 1 et un bilan très solide." et que "Nous ne prêtons pas à des tiers, nous ne prenons pas de risque de contrepartie”. En définitive, bien que l’erreur de transfert d’un montant de 410 millions de dollars n'ait eu aucune répercussion grave pour les utilisateurs, elle intervient dans un contexte funeste où la deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaies, FTX, a fait faillite. En plus, comme nous l’avons vu, ce n’est pas la première fois que Crypto.com réalise “accidentellement” des transferts de plusieurs millions de dollars, ce qui détériore inévitablement la confiance des utilisateurs envers la plateforme américaine. Enfin, cerise sur le gâteau, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, qui avait déjà allumé l’étincelle de la chute de FTX, vient prévenir ses 7,6 millions d’abonnés sur Twitter de rester à l’écart de ce type de plateforme. Il n’en a pas fallu plus pour que des retraits massifs se réalisent sur l'exchange et que la cryptomonnaie native de Crypto.com, le CRO, subisse une chute de 30% en 72 heures. Après avoir atteint les 0,95$ l’unité en novembre 21, il y a un an, le CRO se négocie désormais 93% plus bas, autour des 0,06$ l’unité. Les prochaines semaines nous révéleront si la solidité financière de la plateforme, qui compte 70 millions de clients individuels d'après la société, a su résister ou non à la pression destructrice du marché. CRO/USDT Zonebourse

