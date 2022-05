Laurent Pignot Analyste Suivre 123 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Crypto : comprendre les principaux indicateurs d’approvisionnement 18/05/2022 | 09:31 Laurent Pignot 18/05/2022 | 09:31 Envoyer par e-mail :

Dans ce marasme économique ambiant, la cryptosphère est en première ligne et souffre depuis de nombreuses semaines. Une situation qui a aussi du bon malgré tout. Elle permet d'assainir le marché en mettant en lumière les actifs les plus résilients alors que ceux qui possèdent des fondamentaux peu solides révèlent leur vraie nature. Dans ce contexte, et plus que jamais, il est indispensable de maîtriser les indicateurs d'approvisionnement des cryptomonnaies pour s'y retrouver dans cette jungle technologique 3.0. Mais alors par où commencer et comment les comparer les unes aux autres ? En préambule, je précise que l'ensemble des données affichées ci-dessous se retrouvent chez l'intégralité des fournisseurs de données de cryptomonnaies. Ici nous allons prendre le plus connu : CoinMarketCap. Circulating Supply (l'offre en circulation) Il s'agit d'identifier combien d'unités (jetons) d'une certaine cryptomonnaie sont actuellement en circulation. Si nous prenons l'exemple du Bitcoin, actuellement plus de 19 000 000 de bitcoins (jetons) sont en circulation (19 042 425) sur une offre totale de 21 000 000, soit 91% de l'offre totale. Circulating Supply Bitcoin Cet indicateur nous permet de comprendre quelle est l'offre actuelle de jetons et la potentielle rareté future d'une cryptomonnaie. Par exemple, je ne me sentirais pas à l'aise si l'offre en circulation n'était que de 15 %, cela signifierait que l'offre va augmenter de 85 % dans le futur ce qui aurait inévitablement pour répercussion de faire pression sur le prix. Le code cryptographique de Bitcoin prévoit qu'il n'y aura que 21 millions d'unités, et personne ne pourra créer plus de bitcoins. Ainsi l'offre de bitcoins est plafonnée, ce qui caractérise en partie sa rareté. Ce n'est bien évidemment pas le cas pour un grand nombre de cryptomonnaies. Par exemple si nous prenons le dogecoin : Circulating Supply Dogecoin Il existe 132 milliards de dogecoins en circulation. Vous pourrez facilement faire des comparatifs avec d'autres crypto-actifs. Max Supply (Le maximum de jetons qu'il existera) Si pour Bitcoin la Max Supply est de 21 millions, certaines cryptomonnaies n'ont aucun plafond d'unités, ce qui a pour effet d'évincer cette notion de rareté précédemment mentionnée. Max Supply Bitcoin Prenons l'exemple du dogecoin pour comparer : Max Supply Dogecoin Il n'existe pas de Max Supply, autrement dit, il n'existe pas de plafond à atteindre en termes d'unités de dogecoins. Pour la petite histoire, à la création du dogecoin, en 2013, il était prévu qu'une max supply de 100 milliards d'unités soit instaurée. Mais rapidement les équipes ont convenu de ne pas plafonner la max supply et de laisser un nombre illimité de dogecoin se produire. Chaque minute, à chaque fois qu'un bloc est miné sur la blockchain, 10 000 dogecoins sont créés, ce qui a pour effet de constamment augmenter la masse monétaire en circulation. Ici, la notion de rareté fait pâle figure. Pour rappel, le dogecoin a été créé comme étant une blague dans le but de se moquer des cryptomonnaies. Market Capitalization (capitalisation boursière) Sur les marchés financiers traditionnels, la capitalisation boursière représente la valeur d'une entreprise. Nous pouvons facilement la calculer en prenant le nombre d'actions de cette entreprise et de la multiplier par le cours de l'action. Dans la cryptosphère, la démarche est assez similaire. La Market Cap est la valeur de la cryptomonnaie sur le marché et est obtenue en multipliant le cours actuel par l'offre en circulation (circulating supply). Pour le bitcoin c'est assez simple : Market Cap Bitcoin Offre en circulation : 19 042 425 BTC Cours actuel : 30 000 $ Capitalisation = 19 042 118 x 30 000 = 571 000 000 000 $ (571 milliards) Il est bien vu, généralement, pour toute crypto-monnaie d'avoir une grande capitalisation boursière, car cela signifie que la cryptomonnaies ou la société émettrice d'une cryptomonnaie compte de nombreux investisseurs. Mais la capitalisation boursière est importante en tant que relation entre le prix et l'offre en circulation, car un jeton avec une offre en circulation très importante aura généralement un petit prix à l'unité.



Un prix élevé et une faible offre en circulation entraînant une capitalisation boursière élevée constituent la combinaison idéale. Bitcoin en est le parfait exemple. Fully Diluted Market Cap (cours actuel x Max Supply) Il s’agit tout simplement de la Market Cap (capitalisation boursière) lorsque l’ensemble des jetons seront en circulation. Par exemple, pour le Bitcoin, lorsque les 21 millions de bitcoins seront minés (nous estimons que ce phénomène se produira en 2140) nous obtiendrons la Fully Diluted Market Cap. C’est une projection de la Market Cap avec tous les jetons en circulation. Fully Diluted Market Cap Bitcoin Calcul de la Fully Diluted Market Cap : 21 000 000 x 30 000$ = 632 000 000 000$ (630 milliards $) Pour dogecoin, étant donné qu’il n’existe pas de plafond concernant les jetons, la Max Supply = Fully Dilluted Market Cap : Fully Diluted Market Cap Dogecoin Finissons par les volumes d’échange. Volume Tout comme pour les marchés financiers traditionnels, le volume des transactions est le nombre d'actions qui sont échangées sur le marché, dans la cryptosphère, le volume des transactions est la quantité de crypto-monnaie qui est échangée (achetée ou vendue).



Un grand volume d'échange pour une certaine crypto-monnaie est bénéfique car elle donne une certaine crédibilité à l’actif. Cela indique qu’un grand nombre de personnes se positionnent à l’achat et à la vente sur cette cryptomonnaie. Autrement dit, elle est liquide. Volume Bitcoin Le montant de ce volume peut bien évidemment fluctuer en fonction de la demande sur une cryptomonnaie. Ici, pour le bitcoin, nous pouvons observer qu’il y a eu 29 milliards de dollars échangés au cours des 24 dernières heures, soit en baisse de 14,65% par rapport au jour précédent. Vous pourrez observer des fluctuations de plusieurs milliers de pourcents sur certaines récentes cryptomonnaies injectées, mais attention, vous remarquerez que le montant des volumes sont très faibles.



Par exemple : si une cryptomonnaie récemment créée affiche un volume de 10 000 dollars et que d’un coup, par manipulation, un groupe de sombres traders la fait passer à 50 000 dollars, la variation du volume passera naturellement à +500%. Ce qui aura pour effet d’attirer les crypto-curieux. Mais en regardant de plus près, 50 000 dollars représentent un faible volume à côté des 29 milliards de volume en dollars du bitcoin. Il y a de grandes chances que, sur des si petites cryptomonnaies affichant de faibles volumes (en dollars) mais avec de fortes variations, qu’il s’agisse, généralement, d’une manipulation aboutissant à des problèmes de liquidité. Ces indicateurs, qui sont facilement accessibles sur un grand nombre de sites de fournisseur de données pour toutes les cryptomonnaies, constituent une première grille de lecture dans l’analyse des crypto-actifs. En somme, une offre en circulation limitée (circulating supply) combinée à un plafond d’unités en circulation (max supply) relativement faible constituent des premiers indicateurs de rareté. Une capitalisation (Market Cap) élevée associée à un volume d’échange élevé indique une demande relativement importante pour l’actif en question. Dans cet article, l’objectif était de comprendre et d’interpréter les principaux indicateurs que vous voyez passer sous vos yeux régulièrement. Je vous concocte un article qui pousse le bouchon un petit peu plus loin dans la grille de lecture afin de déterminer si l’actif en question est inflationniste ou déflationniste. Entre la réduction des émissions de jetons et le brûlage de jetons, la cryptosphère regorge de techniques cryptographiques indispensables à maîtriser lorsqu’il s’agit d’investissement. A retrouver très vite dans les colonnes de Zonebourse.

