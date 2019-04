Cryptoactifs-New York refuse sa licence à la plate-forme Bittrex

(Actualisé avec réaction de Bittrex)

NEW YORK, 10 avril (Reuters) - Le département des Finances (DFS) de New York a annoncé mercredi avoir rejeté la demande de licence de Bittrex, une plate-forme de cryptoactifs basée aux Etats-Unis, lui refusant ainsi le droit d'opérer dans l'Etat.

Dans un communiqué, le DFS justifie sa décision par le manque de fonds propres de Bittrex et par des déficiences en matière de prévention du blanchiment. Il constate en outre son "incapacité à démontrer qu'il mènera ses activités de manière honnête, juste, équitable, prudente et efficace".

L'autorité de régulation du secteur des services financiers dans l'Etat de New York ordonne donc à Bittrex de cesser toutes ses activités dans sa juridiction dans un délai de 60 jours.

Dans une lettre adressé au directeur général de la société, Bill Shihara, le DFS dit avoir averti à plusieurs reprises Bittrex de déficiences, en évoquant entre autres l'absence de précisions sur l'identité et les coordonnées fiscales de parties prenantes de certaines transactions.

Bittrex, société fondée en 2013, a déclaré dans un courrier électronique adressé à Reuters qu'elle "réfute intégralement les conclusions" du DFS et que la lettre de celui-ci intégrait "plusieurs inexactitudes factuelles".

Le régulateur critique entre autres les faiblesses de la plate-forme en matière de conformité ("compliance") au regard de son portefeuille d'environ 1,67 million d'utilisateurs, dont 35.000 basés dans l'Etat de New York, de son offre de 212 cryptoactifs et des plus de 100 millions de transactions traitées sur chacune des deux dernières années.

