Cryptodevises: le bitcoin reprend quelques couleurs

Zurich (awp) - La chute du cours du bitcoin semble être parvenue pour le moment à un terme. Depuis le début de la semaine, la reine des cryptodevises s'est même considérablement reprise et a refranchi le cap des 40'000 dollars.

Mercredi matin, un bitcoin s'échangeait à quelque 40'400 dollars sur la plateforme Bitstamp, pratiquement inchangé en comparaison hebdomadaire. Il y a moins d'une semaine, la plus célèbre des monnaies virtuelles avait fait une incursion sous la barre des 35'000 dollars pour la première fois depuis février.

Sa capitalisation boursière est restée à peu près stable sur une semaine, à environ 757 milliards de dollars, alors que sa part du marché global avoisine les 43%.

De nombreux observateurs considèrent ce récent sursaut comme une réaction technique. Les avis sont toutefois partagés quant à savoir si la reconquête du cap des 40'000 dollars marque la fin de la correction ou simplement une pause.

Un commentaire de la banque Pictet suggère que la récente dégringolade a montré une fois encore que les interventions potentiellement plus fortes des régulateurs chinois et américain continuent de constituer un obstacle majeur pour le marché. L'établissement genevois ne s'en dit pas moins "fermement convaincu" que la réglementation est nécessaire et deviendra plus importante.

De son côté, Bitcoin Suisse rappelle que la volatilité n'est certainement pas nouvelle pour les investisseurs en cryptodevises, alors que rien n'a changé sur le front macroéconomique. Il convient également de noter que le marché des solutions financières décentralisées (DeFi) a relativement bien résisté à la déconvenue. Selon le spécialiste zougois, ces "tests de résistance" grandeur nature renforcent la confiance dans l'architecture technique et économique du secteur.

Comparé au bitcoin, le redressement d'autres monnaies virtuelles comme l'ether est à la traîne. Après être passée sous la barre des 2000 dollars, le numéro deux du marché a rebondi à 2900 dollars, même si sur une base hebdomadaire, il affiche toujours une contraction de 15%. Le reste des cryptodevises a connu une évolution encore nettement plus souffreteuse.

Selon CoinGecko, la capitalisation boursière de l'ensemble du marché s'élève actuellement à 1800 milliards de dollars, soit près de 300 milliards de moins qu'il y a une semaine.

