Podgorica (awp/afp) - La justice du Monténégro a condamné lundi Do Kwon, fondateur sud-coréen de la cryptomonnaie Terra, à quatre mois de prison pour falsification de documents après son arrestation en possession de faux passeports.

Le fondateur de Terraform, arrêté en mars dans un aéroport du petit pays des Balkans, doit également faire face à des demandes d'extradition de la Corée du Sud et des Etats-Unis.

Séoul et Washington réclament l'entrepreneur, dont le nom complet est Kwon Do-hyung, pour son rôle dans la fraude liée à l'effondrement spectaculaire de son entreprise en 2022, qui a fait perdre quelque 40 milliards de dollars (37 milliards d'euros) aux investisseurs et ébranlé les marchés des cryptomonnaies.

Dans l'affaire des faux documents, un tribunal a estimé que Do Kwon et son directeur financier, arrêté en même temps, étaient "coupables d'avoir utilisé des faux passeports" du Costa Rica, selon un communiqué de la cour. Les deux hommes avaient aussi dans leurs bagages des passeports belges à des noms différents, d'après la même source.

L'avocat de Do Kwon a déclaré qu'il n'avait pas pour l'heure l'intention de faire appel de cette condamnation.

Ce jugement a été rendu quelques jours après la prolongation pour six mois de la détention provisoire de l'entrepreneur sud-coréen dans la procédure d'extradition.

Do Kwon avait fui la Corée du Sud pour Singapour après l'écroulement de Terraform en mai 2022.

En septembre, les procureurs sud-coréens ont demandé à Interpol de le placer sur sa liste rouge et révoqué son passeport.

Terraform Labs est la maison mère de la "cryptomonnaie stable" Terra. En principe, les cryptomonnaies dites stables garantissent plus de sécurité aux investisseurs dans cet univers très volatil.

Les cryptomonnaies sont de plus en plus surveillées depuis des séries de krachs, de controverses et la faillite de FTX, l'une de leurs plateformes d'échange les plus importantes.

Le secteur des monnaies digitales a également souffert des faillites bancaires des américaines Silvergate et Signature.

Depuis son arrestation au Monténégro, l'entrepreneur sud-coréen a fait l'objet d'une controverse politique avant les dernières législatives anticipées.

La polémique est née quand le Premier ministre par intérim Dritan Abazovic et ses alliés ont accusé le président du nouveau parti pro-européen Europe maintenant ! Milojko Spajic d'avoir entretenu des liens avec Kwon.

Selon les commentateurs politiques, ces allégations pourraient avoir affecté les performances d'Europe maintenant !. Le parti a remporté un quart des voix, devançant ses rivaux de justesse, ce qui l'oblige à construire une coalition s'il veut gouverner le pays.

