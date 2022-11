Cryptomonnaies: FTX doit 3,1 milliards de dollars à ses 50 plus gros créanciers

New York (awp/afp) - La plateforme d'échanges de cryptomonnaies en faillite FTX doit environ 3,1 milliards de dollars à ses cinquante plus gros créanciers, selon un document judiciaire consulté dimanche par l'AFP.

Les sommes dues à ces créanciers, dont les noms ne sont pas dévoilés, vont de 21 à 226 millions de dollars.

Fondée en 2019 par Sam Bankman-Fried, FTX était rapidement devenue l'une des plus grosses plateformes du secteur et était considérée comme l'une des plus fiables.

Mais elle s'est effondrée début novembre en quelques jours après des rumeurs sur la fragilité de sa santé financière. FTX n'est rapidement plus parvenue à répondre aux demandes de retraits de ses clients.

Le groupe a annoncé son dépôt de bilan le 11 novembre ainsi que la démission de son patron.

Celui qui l'a remplacé, John Ray III, a indiqué samedi avoir lancé une revue stratégique des actifs du groupe et de ses nombreuses filiales afin de décider quoi vendre ou réorganiser.

Dans le document versé au dossier géré par le tribunal des faillites de l'Etat du Delaware, il précise que la liste des 50 plus gros créanciers et des sommes dues pourrait évoluer en fonction des informations qu'il parvient à récupérer.

