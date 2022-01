Cryptomonnaies: début d'année mitigé pour le bitcoin

Zurich (awp) - Le bitcoin a entamé l'année sur une note prudente. Les modestes volumes d'échanges ont empêché des reculs marqués, constatent les analystes. Mercredi à la mi-journée, le bitcoin affichait un cours de 46'400 dollars sur la plateforme de négoce Bitstamp.

Au cours de la semaine écoulée, la cryptomonnaie de référence a donc perdu 2,7% de sa valeur. La capitalisation représente un peu plus de 900 milliards de dollars, selon le portail de données Coinmarketcap. C'est 30 milliards de moins qu'une semaine auparavant.

Baisse d'activité

On constate une baisse générale de l'activité de négoce, constate la société Glassnode. L'analyse des processus de blockchain révèle que les quantités de bitcoins transférées sont faibles. Les données de Blockchain.com confirment cette tendance et indiquent un recul des volumes. "Les signaux haussiers et baissiers s'équilibrent, nous tablons pour 2022 sur une consolidation latérale", écrit Glassnode.

Ce manque d'appétit s'explique notamment par la hausse des rendements américains, qui exerce une pression baissière manifeste sur les cryptomonnaies, écrit Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. Cette classe d'actifs pourrait ne pas être immunisée contre la hausse des taux d'intérêt et le resserrement des politiques monétaires à l'échelle mondiale. Si c'est le cas, nous pourrions voir la pression baissière se renforcer à moyen terme et provoquer d'autres hémorragies à mesure que la Fed se dirige vers un resserrement concret, explique-t-elle.

Le bitcoin, en tant que "cryptomonnaie de référence", possède cependant une certaine réputation de valeur refuge, selon Goldman Sachs. Il pourrait à l'avenir faire concurrence à l'or dans de plus grandes proportions. Le bitcoin occuperait actuellement 20% du marché de la valeur refuge, selon la maison de courtage. Si cette part montait à 50%, le franchissement de la marque des 100'000 dollars pourrait dès lors "relever du possible".

Les acteurs secondaires gagnent en importance

L'activité est également restée calme pour les autres cryptomonnaies. Le numéro deux en termes de capitalisation, l'éther (ETH), a engrangé un petit plus de 1,2% à 3839 dollars. Le chainlink (LINK) a pour sa part bondi de 25%.

Selon le portail CoinGecko, la capitalisation boursière de l'ensemble des plus de 12'000 cryptomonnaies répertoriées a chuté d'environ 20 milliards de dollars, pour s'établir à environ 2380 milliards. Le bitcoin perd à nouveau un peu de terrain avec une part de marché de 37%, tandis que l'éther perd également du poids avec 19%.

