Cryptomonnaies: la plateforme Circle valorisée 9 milliards de dollars avant IPO

New York (awp/afp) - La plateforme américaine d'échanges de cryptomonnaies Circle a doublé sa valorisation en moins d'un an et pèse désormais 9 milliards de dollars avant son entrée en Bourse programmée cette année.

Circle est le créateur de l'USDC, une "stablecoin", c'est-à-dire une devise virtuelle indexée sur une monnaie créée par une banque centrale, en l'occurrence le dollar américain.

Lancé en 2018, l'USDC est la cinquième cryptomonnaie par le volume en circulation, et le deuxième "stablecoin" le plus échangé derrière le Tether.

Circle avait déjà annoncé, en juillet, son intention d'entrer en Bourse par le biais d'une spac (special purpose acquisition company), un véhicule déjà coté dont la finalité est de fusionner avec une autre.

Jeudi, la plateforme a annoncé qu'un nouvel accord avait été conclu entre les créateurs de la spac, Concord Acquisition, et Circle, valorisé au double du montant initialement prévu, soit 9 milliards contre 4,5 précédemment.

"La hausse de valeur reflète les améliorations des prévisions financières de Circle, en particulier la croissance et la part de marché de l'USDC", ont indiqué les deux parties dans un communiqué commun, publié jeudi.

Ils rappellent que le montant d'USDC en circulation a "plus que doublé depuis l'annonce de la transaction initiale", pour atteindre actuellement 52,6 milliards de dollars, selon le site spécialisé CoinMarketCap.

Le nouvel accord a une date limite au 8 décembre, laquelle peut être repoussée à fin janvier 2023.

Concord avait levé 240 millions de dollars lors de son introduction en Bourse, en décembre 2020.

Plusieurs élus et dirigeants s'inquiètent du développement des "stablecoins".

Ces derniers sont censés être garantis par un montant équivalent d'actifs traditionnels, tels que des obligations, des liquidités ou des titres de trésorerie, qui pourraient être revendus facilement en cas de ventes importantes de ces "stablecoins" par des investisseurs.

Mais les critiques estiment que les moyens de contrôle externes sont aujourd'hui insuffisants.

Par ailleurs, certains considèrent ces devises numériques comme des concurrents potentiels au dollar, qui pourraient ainsi affaiblir le billet vert.

afp/rp