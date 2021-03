Cryptomonnaies : Morgan Stanley va proposer des fonds en bitcoins à ses clients

La décision a été prise après que les clients de la banque ont demandé une exposition à la cryptomonnaie, selon le rapport.

Morgan Stanley n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le bitcoin a atteint un niveau record de 61 781,83 dollars samedi, mais il a depuis reculé, les investisseurs ayant matérialisé leurs gains et ayant appris que l'Inde envisageait d'interdire les cryptomonnaies.

La cryptomonnaie est de plus en plus acceptée par le grand public ces derniers temps, et Tesla d'Elon Musk et Square parient sur elle.

Le mois dernier, Bank of New York Mellon a créé une nouvelle unité pour aider les clients à détenir, transférer et émettre des actifs numériques.

L'accès aux fonds ne sera autorisé qu'aux personnes possédant au moins 2 millions de dollars d'actifs détenus par la banque. Les entreprises d'investissement disposant d'au moins 5 millions de dollars auprès de la banque seront également éligibles. Dans les deux cas, les comptes doivent avoir au moins six mois, selon le rapport.

La banque limitera les investissements à 2,5 % de la valeur nette totale, même pour les investisseurs disposant de suffisamment d'actifs pour être éligibles, selon les personnes interrogées.

Les deux fonds qui seront proposés proviennent de Galaxy Digital, une entreprise de cryptomonnaie fondée par Michael Novogratz. Le troisième fonds est une initiative conjointe du gestionnaire d'actifs FS Investments et de la société de bitcoins NYDIG. Les clients pourraient commencer à investir dans ces fonds le mois prochain, selon le rapport.