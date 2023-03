Pour les investisseurs qui vivent à la pointe du numérique, le bitcoin commence à paraître un peu démodé.

Accrochés à la croissance élevée, certains se détournent de la cryptomonnaie originale - conçue comme une alternative à l'argent ordinaire - en faveur de ses descendants créés en tant que jetons natifs des plateformes blockchain qui hébergent des contrats intelligents et des applications.

L'indice Smart Contract Leaders de MarketVector, qui suit les principaux tokens de ce type - dont ether, dot et solana - est en hausse de 36 % en 2023, dépassant même la hausse de 33 % du bitcoin. Le jeton de Solana est en hausse de 76 % cette année.

Bundeep Rangar, PDG du gestionnaire d'actifs axé sur les crypto-monnaies Fineqia, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les plus gros rendements des crypto-monnaies proviennent des jetons de contrats intelligents sur les plateformes qui prennent en charge les applications de finance décentralisée (DeFi).

"Ce sont ceux-là que vous trouverez une appréciation du capital, similaire à ce que sera une action de croissance", a-t-il ajouté.

Certains investisseurs dans le monde de 1 000 milliards de dollars d'actifs numériques semblent être d'accord, selon les données de CoinShares qui montrent que les produits d'investissement qui suivent l'éther et le solana ont connu de petits afflux, même si les produits en bitcoin ont subi quatre semaines consécutives de sorties.

Environ sept des 20 plus grands actifs cryptographiques sont des jetons de contrats intelligents, dont l'ether et dot, solana et cardano.

Les analystes de BofA ont également souligné que les jetons de contrats intelligents et les applications basées sur la blockchain qu'ils alimentent sont similaires aux valeurs de croissance dans le monde des actions, généralement des actions technologiques.

"Nous pensons que 2023 sera l'année de la divergence des prix des jetons", ont écrit les analystes de Bank of America dans une note de recherche du 24 février.

LE BITCOIN RESTE LE PATRON

Le bitcoin s'est longtemps négocié en tandem avec les actions technologiques, mais ce lien pourrait s'effilocher au moment où les jetons de contrats intelligents prennent de plus en plus le relais de sa super-croissance cryptographique.

La corrélation à 30 jours entre la cryptomonnaie et le Nasdaq est devenue négative le 23 février pour la première fois depuis début décembre, alors qu'une mesure de 1 indique que les deux actifs évoluent au même rythme.

Certains observateurs de la crypto-monnaie affirment que la force relative des jetons de contrats intelligents cette année indique une solide performance des protocoles DeFi les plus établis malgré les ruines du marché de 2022. Ils préviennent toutefois que les perspectives macroéconomiques mondiales et la politique des banques centrales pourraient frapper la croissance des projets de crypto et de leurs jetons associés.

James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, a averti qu'il était également trop tôt pour parler d'une divergence majeure dans la crypto. En effet, l'ombre du bitcoin plane toujours sur le secteur, sa part de la capitalisation totale du marché cryptographique ayant légèrement augmenté pour atteindre 40 %, contre 38 % au début de l'année.

Mais d'un autre côté, Butterfill a déclaré que de tels départs pourraient être un signe potentiel de la croissance du cryptoverse.

"Nous devrions adopter de plus en plus l'idée que le marché, à mesure qu'il évolue, deviendra plus sophistiqué et plus mature, et nous commencerons à voir cette divergence de prix."