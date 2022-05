Cryptoverse : Acheter le creux de la vague ? Le bitcoin est un débutant en matière de taux

La cryptomonnaie a plongé avec d'autres actifs à risque tels que les actions technologiques après que la Fed a amplifié les taux la semaine dernière, les envoyant sur une trajectoire qui devrait dépasser les 3 % au début de l'année prochaine.

Le bitcoin était un enfant maladroit en marge de la finance lors du précédent cycle de resserrement de la Fed, de 2016 à 2019, et était à peine corrélé aux actions. La dernière fois que les taux d'intérêt ont atteint 3 %, en 2008, ce n'était qu'une lueur dans l'œil de Satoshi Nakamoto.

Les mouvements de prix des crypto-monnaies sont déroutants dans le meilleur des cas, et encore plus lorsque le marché entre dans des eaux inconnues, ce qui augmente le niveau de risque pour les traders qui envisagent d'acheter la baisse.

Le bitcoin est tombé à 29 731 $ mardi, son plus bas niveau depuis juillet 2021, après avoir chuté de près de 12 % la semaine dernière, sa pire perte hebdomadaire depuis janvier.

"Ce n'est pas la première fois que nous atteignons ce niveau, et le rapport risque-récompense pour ramasser du bitcoin ici a été très bon au cours de la dernière année environ, mais nous voyons une toile de fond macro différente", a déclaré Matt Dibb COO de Stack Funds, une plateforme de crypto basée à Singapour.

"La préoccupation est que cette fois-ci est différente en ce qui concerne la question de savoir si nous verrons un sentiment faible continu sur les marchés financiers traditionnels, ce qui est probable étant donné les perspectives d'inflation et la probabilité d'une augmentation des taux dans les prochains mois ou années."

La hausse des taux de la Fed de 50 points de base la semaine dernière a été la plus importante en 22 ans. D'autres hausses de 50 points de base sont attendues en juin et juillet, avec la possibilité d'un quatrième mouvement en septembre, selon l'outil FedWatch du groupe CME.

"L'ère de l'argent gratuit est terminée. Il y a un grand ajustement de l'appétit des investisseurs qui se produit en ce moment", a déclaré Chris Kline, COO et co-fondateur de Bitcoin IRA à Los Angeles.

L'Ether, la deuxième plus grande cryptomonnaie du monde, est tombée à 2 360 $ lundi, son plus bas niveau depuis février, et les plus petites pièces, ou "altcoins", se sont vendues de manière plus agressive.

"Les altcoins plus spéculatifs vont avoir du mal, comme nous l'avons vu dans les périodes volatiles passées dans l'espace crypto. Le bitcoin est considéré comme risqué, mais certains altcoins présentent un risque encore plus élevé et ceux-là auront des ventes encore plus importantes", a déclaré Kline.

"Le point d'interrogation est le suivant : les gens verront-ils (la crypto) comme un outil de diversification dans les mauvaises économies ? Ou est-ce juste quelque chose à avoir quand les temps sont bons ?"

Graphique hebdomadaire du bitcoin

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE RÉCESSION ?

Les marchés de crypto-monnaies ne sont pas les seuls à dégringoler. Les marchés boursiers ont également plongé, car les investisseurs craignent que les banques centrales mondiales soient prêtes à pousser les économies en récession, si nécessaire, pour contenir l'inflation.

"Ce qui est intéressant, c'est que le bitcoin lui-même n'a pas baissé tout à fait autant que le Nasdaq et certaines autres classes d'actifs, mais la corrélation s'est resserrée entre eux. C'est certainement une corrélation plus élevée que ce que nous avons vu dans le passé", a déclaré Benjamin Dean, directeur des actifs numériques chez WisdomTree à Londres.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont enregistré la semaine dernière leur cinquième semaine consécutive de baisse et le Dow Jones sa sixième. Il s'agit de la plus longue série de baisses pour le S&P 500 depuis mi-2011 et pour le Nasdaq depuis fin 2012.

La corrélation de la crypto avec les actions est l'une des raisons de la récente liquidation de la crypto.

"Nous avons des retours d'investisseurs dans certains family offices qui liquident la crypto parce qu'ils liquident d'autres actifs, et ils ont besoin de se rattraper sur leur livre pour ce trimestre afin de montrer qu'ils ne sont pas en train de mourir dans tout et qu'ils ont un peu d'argent de côté pour revenir dans les actions lorsqu'elles toucheront le fond", a déclaré Dibb de Stack Funds.

Certains ont également l'obligation de noter que les ventes à découvert se produisent périodiquement sur les marchés.

"De mon point de vue, l'action bidirectionnelle des prix et les liquidations occasionnelles sont saines pour les marchés, y compris pour la crypto", a déclaré Brandon Neal, COO d'Euler, un projet qui permet de prêter et d'emprunter des actifs crypto.

Il a toutefois ajouté une note d'obligation.

"Nous n'avons jamais vu la crypto en récession, et tout le monde peut deviner ce qui va se passer".

Corrélations Bitcoin https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkrybdzvm/Bitcoin%20correlations.PNG