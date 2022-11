Cryptoverse : Adieu, Solana ? Le rival d'Ether est frappé par le crash de FTX

La cryptomonnaie, qui avait été encensée par le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été plus durement touchée que toute autre grande monnaie par l'effondrement de la bourse.

Le jeton Solana, ou SOL, a baissé de 53,8 % depuis que la furie a commencé à se manifester le 2 novembre. En comparaison, l'éther a chuté d'environ 20 % et le bitcoin de 19 %.

"Dans la crise actuelle des crypto-monnaies, la victime innocente la plus malheureuse est l'écosystème Solana", a déclaré Stefan Rust, PDG de la société de portefeuille de blockchain Laguna Labs. Lui et plusieurs autres acteurs de la crypto ont déclaré que FTX et sa société sœur Alameda Research ont probablement vendu une grande quantité de la pièce dans le but de rester à flot.

De nombreux investisseurs et développeurs d'applications semblent quitter la blockchain Solana, qui est largement utilisée pour les applications financières décentralisées. Le nombre de pièces SOL déposées sur la blockchain est tombé à 24,74 millions, loin des 68,2 millions enregistrés en juin, selon les données de l'agrégateur DeFiLlama.

FTX et Alameda Research n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le cofondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, a tweeté que la société de développement Solana Labs ne détenait aucun actif sur FTX et disposait d'une marge de manœuvre financière suffisante pour environ 30 mois. Un autre cofondateur, Raj Gokal, a déclaré qu'il s'agissait d'un moment "creuset" pour l'écosystème, ajoutant "à chaque fois, nous sommes plus forts".

Néanmoins, l'incertitude plane sur la blockchain qui a été surnommée "Ethereum killer" dans le passé en raison de ses frais de transaction moins élevés, de sa vitesse de traitement plus rapide et de son potentiel de mise à l'échelle.

"Ce n'est pas la fin pour Solana", a déclaré Adam Struck, de la société de capital-risque Struck Capital, basée à Los Angeles. "Il s'est établi comme un écosystème florissant et un concurrent d'Ethereum. Mais est-ce que je pense que la valorisation est un peu exagérée ? Oui."

Certains voient une lueur d'espoir.

"C'est beaucoup mieux pour Solana que le lien avec l'empire de Sam Bankman-Fried prenne fin maintenant, même si le résultat est une sérieuse douleur à court terme", a déclaré Jack Saracco, cofondateur de la société de solutions bancaires et de paiements numériques Ping.

La capitalisation boursière de SOL a diminué d'environ 55 % depuis le 2 novembre, passant de 11,6 milliards de dollars à 5,1 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko. La capitalisation boursière de l'Ether a chuté de 21 % pour atteindre 150,7 milliards de dollars, tandis que celle du bitcoin a baissé de 18 % pour atteindre 319 milliards de dollars.

DU SANG DANS LES RUES

La saga FTX a commencé à se dérouler début novembre lorsque le site d'information CoinDesk a rapporté une fuite de bilan qui montrait qu'Alameda Research était fortement dépendant du jeton natif de FTX, le FTT. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier le rapport. Voir la chronologie.

La bourse a déposé son bilan vendredi après que les traders se soient précipités pour retirer 6 milliards de dollars de la plateforme en seulement 72 heures et que son rival Binance ait abandonné une proposition de sauvetage.

L'effondrement de l'entreprise a vu plus de 190 milliards de dollars effacés de la valeur du marché global de la crypto.

"C'est ce que les anciens appelaient 'le sang dans les rues'", a déclaré Martin Leinweber, stratège des produits d'actifs numériques chez MarketVector Indexes. "Il n'y a pas de Fed ou de Trésor ici pour soutenir les prix, donc le marché nettoie simplement les choses".

Pourtant, même au milieu de l'effusion de sang, il y avait une certaine stabilité inattendue des stablecoins, qui sont attachés à la valeur des actifs traditionnels tels que le dollar américain dans un effort pour réduire la volatilité crypto apprivoisée.

Bien que le plus grand stablecoin Tether ait eu une brève hésitation lorsqu'il a touché 0,985 $, selon CoinMarketCap, il a réussi à maintenir son ancrage au dollar, tout comme USDCoin, le deuxième plus grand.

"La plupart des stablecoins se sont comportés dans leurs bandes de volatilité normales, à l'exception de quelques petits algorithmes", a ajouté Leinweber.

Il s'agit d'un revirement par rapport au début de l'année où ces pièces, notamment Tether, ont perdu leur ancrage alors que le marché était frappé par la volatilité suite à l'effondrement du stablecoin TerraUSD.

Certains investisseurs ont attribué la nouvelle résilience des pièces stables, souvent utilisées pour déplacer des fonds entre la crypto et l'argent ordinaire, à une plus grande transparence sur leurs réserves.

"Tout le monde s'attendait à ce que Tether soit le premier à tomber, mais ce n'est pas le cas", a déclaré Saracco chez Ping. "Je pense que beaucoup d'observateurs ne réalisent pas à quel point Tether est vraiment à l'épreuve du combat".

GRAPHIQUE : Les cryptos ancrées restent stables