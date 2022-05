Cryptoverse : Allez-vous vieillir avec le bitcoin ?

Plus de personnes que jamais aux États-Unis se tournent vers les cryptomonnaies pour financer leur retraite, semble-t-il, même si le récent carnage du marché rappelle brutalement que ce marché sauvage n'est pas pour les timorés.

Quelque 27 % des Américains âgés de 18 à 60 ans - soit environ 50 millions de personnes - ont possédé ou échangé des crypto-monnaies au cours des six derniers mois, selon un sondage publié la semaine dernière par la bourse de crypto-monnaies KuCoin.

Pourtant, les personnes plus âgées sont plus dévouées à la jeune classe d'actifs que la population générale, selon l'enquête réalisée fin mars, 28 % des 50 ans et plus pariant sur la crypto dans le cadre de leurs plans de retraite anticipée.

Les raisons les plus populaires pour investir dans la crypto sont qu'ils y voient l'avenir de la finance, qu'ils ne veulent pas manquer une tendance chaude et qu'ils y voient un moyen de diversifier leurs portefeuilles. (Voir GRAPHIQUE)

Les turbulences du marché de ces dernières semaines ont étouffé les propos tenus plus tôt en 2022 selon lesquels le bitcoin et d'autres crypto-monnaies gagneraient l'acceptation du grand public et seraient introduits dans les plans de retraite.

"S'ils (les investisseurs) veulent de la crypto, cela devrait être une très petite allocation de leur portefeuille, et ils devraient être prêts à la perdre", a déclaré Erik Knutzen, responsable des investissements pour les stratégies de classes d'actifs multiples chez Neuberger Berman.

"Nous ne le recommanderions pas à tout le monde".

En effet, le bitcoin se négocie à environ 30 000 $, soit une baisse de 60 % par rapport au pic de 69 000 $ atteint en novembre. Et l'effondrement du marché signifie que les investissements de nombreux nouveaux arrivants sont profondément dans le rouge.

Néanmoins, les investisseurs en crypto-monnaies et les analystes surveillent comme des faucons toute indication que le bitcoin pourrait rebondir.

Nikolaos Panigirtzoglou, de JP Morgan, et son équipe de stratégie mondiale ont déclaré la semaine dernière que le chaos de la crypto-monnaie avait tellement altéré le sentiment des investisseurs que certaines mesures signalaient un "bon point d'entrée pour les investisseurs à long terme."

Les fonds bitcoin, y compris les fonds négociés en bourse (ETF), ont connu la plus grande sortie de fonds depuis mai 2021, a déclaré JP Morgan, ajoutant que son proxy de position pour les contrats à terme bitcoin du Chicago Mercantile Exchange approchait du territoire de survente.

En utilisant un modèle basé sur le ratio de volatilité du bitcoin par rapport à l'or, l'équipe estime la "juste valeur" du bitcoin à 38 000 $.

Graphique : Enquête auprès des investisseurs en crypto-monnaies - KuCoin -

100K$ OU PLUS

Le sondage de KuCoin intervient une semaine après qu'une enquête menée par la Fed auprès de 11 000 adultes a révélé que 12 % des Américains ont tâté des cryptomonnaies en tant qu'investissement l'année dernière.

L'enquête n'a pas ventilé les participants par âge, mais a révélé que près de la moitié de ceux qui détenaient des crypto-monnaies à des fins d'investissement avaient un revenu annuel de 100 000 $ ou plus, tandis que près d'un tiers avaient un revenu inférieur à 50 000 $.

Si les investisseurs plus âgés sont dans la nouvelle avant-garde de la crypto, y a-t-il eu une ruée des gestionnaires d'actifs pour répondre à cette demande ?

Fidelity Investments a fait sensation en avril lorsqu'elle a annoncé que les particuliers seraient bientôt autorisés à allouer une partie de leur épargne-retraite en bitcoins par le biais de leurs plans d'investissement 401(k).

"Fidelity opère et prend toujours des décisions avec le plus haut niveau d'intégrité et un engagement inébranlable envers nos clients, y compris ceux qui épargnent pour leur retraite", a déclaré un porte-parole de Fidelity à Reuters.

Mais si les preuves anecdotiques d'un sommet d'investisseurs et de gestionnaires d'actifs organisé par Reuters à New York la semaine dernière sont un guide, il pourrait avoir le marché crypto 401k pour lui-même pendant un certain temps encore.

Le consensus général était que la crypto est prohibitivement volatile à des fins de retraite. À moins d'être un investisseur sophistiqué, tel qu'un fonds spéculatif, ou d'être prêt à avaler une lourde perte, il est préférable de s'en tenir à l'écart.