Cryptoverse : L'éther électrique bondit au bord de la Fusion

Après des années de retard, la "Fusion" semble presque certaine d'avoir lieu en septembre, la cryptographie sous-jacente à la blockchain subissant un changement radical vers un système où la création de nouveaux jetons d'éther devient beaucoup moins gourmande en énergie.

"C'est une période passionnante pour l'écosystème ethereum", a déclaré Omar Syed, cofondateur de la plateforme de contrats intelligents Shardeum. "Je pense qu'il y aura du drame autour de la Fusion, mais je ne pense pas qu'il y aura de contretemps techniques".

Les investisseurs semblent d'accord, l'ether dépassant son grand frère le bitcoin.

L'éther a connu six semaines consécutives de gains, le faisant passer d'un plus bas d'un an et demi de 880 $ à la mi-juin à des niveaux proches de 2 000 $, même s'il est loin de son pic de novembre 2021 de 4 868,79 $.

Le bitcoin a pâli en comparaison, rebondissant de 37 % depuis son plus bas niveau de juin pour atteindre 24 116 $.

L'éther ronge la part de marché du mastodonte bitcoin : il représente désormais près d'un cinquième - 19,7 % - de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies, qui s'élève à 1 140 milliards de dollars, contre moins de 14,9 % il y a deux mois, selon CoinMarketCap. La part du bitcoin a chuté à 40,2 %, contre 44,9 % au cours de la même période.

"Le crypto est encore très étroitement couplé, je pense que lorsque la fusion sera réussie, cela pourrait faire monter le prix du bitcoin également", a déclaré Alex Miller, PDG de Hiro, qui construit des outils de développement pour créer des applications pour le bitcoin.

Si les créateurs d'ethereum réussissent, comme cela est largement attendu, cela pourrait changer la donne pour la blockchain, en la rendant moins chère à exploiter et facile à adopter pour les fintech et autres applications cryptographiques.

Bien sûr, peu de choses sont assurées quant à cette transition insaisissable, qui a été retardée à plusieurs reprises, les développeurs ayant récemment abandonné leurs plans pour appuyer sur le bouton en juin, ce qui a déconcerté les investisseurs qui ont commencé à craindre qu'elle ne voie jamais le jour.

La fusion est également pleine de risques, et la fortune des quelque 122 millions d'éthers en circulation, d'une valeur d'environ 232 milliards de dollars, pourrait être en jeu en cas d'échec.

Si la mise à niveau ne se passe pas bien, cela "ramènerait l'ensemble du monde de la cryptographie cinq ou dix ans en arrière", a déclaré Miller de Hiro.

BOMBE DE DIFFICULTÉS

La blockchain ethereum utilise actuellement la méthode de validation des blocs par preuve de travail (PoW), très énergivore, dans laquelle les mineurs utilisent des quantités massives d'énergie pour résoudre rapidement des problèmes de calcul complexes afin de gagner des pièces nouvellement frappées.

Sur une chaîne parallèle, ethereum a testé un système de preuve d'enjeu (PoS) qui nécessite uniquement que les mineurs "mettent en jeu" leurs pièces pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs. Il promet une réduction de 99,95 % de la consommation d'énergie de la blockchain et la prépare à des transactions plus rapides.

Tout le monde ne se réjouit pas de la fusion imminente des deux systèmes - notamment les mineurs d'éther, dont les coûteux appareils de minage seront rendus obsolètes, et ne pourront pas non plus être utilisés pour le minage de bitcoin.

Le minage d'éther a jusqu'à présent été plus rentable que le minage de bitcoin. Les mineurs d'Ether ont gagné 18 milliards de dollars en 2021 contre 17 milliards pour les mineurs de bitcoin, selon Arcane Research.

Certains mineurs ont décidé de se tourner vers le minage de la prochaine meilleure option, comme les jetons ethereum classic ou ravencoin.

Au moins un mineur a déclaré son intention de résister et de continuer à miner de l'ethereum, ce qui laisse entrevoir le spectre de certaines personnes qui maintiendraient la chaîne PoW sous sa forme actuelle même après la fusion, probablement en concurrence avec la blockchain améliorée.

Cependant, cette option comporte des périls.

Les créateurs d'Ethereum ont conçu une "bombe de difficulté" pour augmenter de manière exponentielle la difficulté du minage afin de décourager la chaîne parallèle PoW après la fusion.

De plus, Tether et USDC - les plus grandes monnaies stables - ont jeté leur poids derrière la Fusion, réduisant la probabilité d'une adoption plus large de la chaîne parallèle PoW.

FUTURES FROTHES

"La probabilité d'une scission durable de la chaîne Ethereum à la suite de la Fusion reste mince", a déclaré Alex Thorn, responsable de la recherche à l'échelle de l'entreprise chez Galaxy Digital.

Néanmoins, au moins certains investisseurs se préparent à un hard fork, ou à une chaîne PoW parallèle, indique le positionnement sur le marché des dérivés.

Les contrats à terme sur l'Ether s'échangeaient également à prime à 1 905 $ sur la bourse CME, "reflétant les attentes autour d'un fork proof of work", a déclaré Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez le gestionnaire de fonds VanEck.

"Mais cet écart n'est pas énorme au point de penser qu'il y a une mousse extrême", a-t-il ajouté.