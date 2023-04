Les investisseurs devraient enfin avoir accès à plus de 33 milliards de dollars d'éther cette semaine, grâce à une refonte prévue de la chaîne de blocs.

Une nouvelle mise à jour du logiciel de la blockchain Ethereum, baptisée Shapella, permettra aux acteurs du marché de racheter leur "staked ether", c'est-à-dire les pièces qu'ils ont déposées et bloquées sur le réseau au cours des trois dernières années, en échange d'intérêts.

Environ 15 % de l'ensemble de l'éther est monnayé, ce qui représente une valeur marchande totale de 33,73 milliards de dollars, selon les données de Dune Analytics.

Selon Sreejith Das, PDG d'Attestant, une société qui facilite la mise en jeu d'éther, jusqu'à 1,1 million d'éther seront prêts à être retirés au cours de la semaine qui suivra la refonte de la blockchain. Cela représenterait près de 2 milliards de dollars, sur la base du dernier prix de l'éther, qui s'élève à environ 1 860 dollars.

Les traders à la recherche d'un avantage tentent à présent de déterminer comment cette soudaine manne d'éther pourrait affecter les prix. Il est cependant difficile d'en juger, a déclaré Robert Quartly-Janeiro, directeur de la stratégie à la bourse de crypto-monnaies Bitrue.

"La seule chose certaine est que le hard fork de Shanghai entraînera une certaine volatilité à court terme", a-t-il ajouté.

Certains acteurs du marché craignent que le déblocage des pièces mises en jeu n'entraîne des retraits massifs et une vague de ventes, ce qui pourrait faire chuter rapidement les prix.

Pourtant, seulement 29 % du volume d'éther mis en jeu est actuellement rentable en dollars, ce qui signifie que la plupart des pièces seraient vendues à perte, selon Bundeep Rangar, PDG de la société d'investissement dans la blockchain Fineqia International.

"Il semble donc peu probable qu'une grande partie de l'éther mis en jeu soit vendue", a ajouté M. Rangar.

(Graphique : Évolution de l'éther - https://www.reuters.com/graphics/FINTECH-CRYPTO/WEEKLY/xmvjkjlmxpr/chart.png)

LA DERNIÈRE PIÈCE DU PUZZLE

Shapella marquerait la fin d'une longue attente pour les investisseurs qui ont choisi de déposer de l'éther en échange d'un rendement depuis le début du projet de jalonnement en 2020.

Les développeurs d'Ethereum ont ouvert la voie à ce développement avec une mise à jour majeure appelée "Merge" l'année dernière, qui a abandonné l'exploitation minière énergivore et le passage à un système de "preuve d'enjeu" où les propriétaires d'éther bloquent 32 pièces pour vérifier de nouveaux enregistrements sur la blockchain, gagnant ainsi de nouveaux éthers en plus de leurs pièces "stakées".

Jusqu'à la refonte prévue cette semaine, les investisseurs cherchant à miser des pièces devaient déposer un minimum de 32 éther à la fois (d'une valeur de 59 520 $ au cours actuel) pour une période indéterminée, une somme considérable hors de portée d'un investisseur de détail moyen.

"Avant Shanghai, beaucoup de gens et d'institutions ont probablement choisi de ne pas mettre en jeu leur éther car, une fois qu'ils l'auraient fait, il aurait été bloqué pour une période indéfinie, ce qui était risqué", a déclaré Dave Weisberger, PDG de la plateforme d'échange d'actifs numériques CoinRoutes.

À la suite de la mise à jour, l'éther mis en jeu ne sera plus bloqué sur la blockchain, de sorte que les investisseurs seront peut-être plus enclins à mettre en jeu des pièces.

La valeur de marché des jetons derrière des projets comme Lido Finance et Rocket Pool, certains des plus grands projets fournissant des liquidités pour le crypto staking, a grimpé de près de six fois à 2 milliards de dollars et de quatre fois à 875 millions de dollars respectivement cette année, selon CoinMarketCap, sur les attentes d'une nouvelle croissance.

"Il est probable qu'à long terme, le montant de l'éther mis en jeu augmentera, surtout en comparaison avec le pourcentage de l'offre mis en jeu pour d'autres actifs numériques tels que Solana, Mathic et Ada", a déclaré M. Rangar chez Fineqia.

Quels types d'investisseurs sont donc susceptibles d'entrer sur le marché à la suite des changements apportés par Shapella ?

"Ce seront les institutions qui se sont assises sur les lignes de côté, attendant silencieusement que cette dernière pièce du puzzle soit mise en place, celles qui avaient besoin de pouvoir retirer leur éther avant d'être autorisées à le mettre en jeu", a déclaré Das chez Attestant.