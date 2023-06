C'est un temps utile pour les investisseurs en bitcoins. Regardez. Attendez. Ne faites pas le premier pas.

La cryptomonnaie capricieuse a été inhabituellement calme au cours des quatre dernières semaines, liée dans la fourchette de 28 452 $ et 25 800 $. Même la fin de la saga du plafond de la dette américaine n'a guère stimulé l'appétit pour le risque.

Selon CryptoCompare, l'indice de volatilité du bitcoin est proche de 64, bien en dessous du pic de 116,5 atteint en janvier pour 2023. Les volumes quotidiens globaux d'échanges au comptant de cryptomonnaies - supérieurs à 20 milliards de dollars pendant la majeure partie de l'année - ont stagné autour de 10,6 à 12 milliards de dollars au cours des deux dernières semaines, selon les données de The Block.

Selon Noelle Acheson, économiste qui suit le secteur des crypto-monnaies depuis sept ans, ces données témoignent de la réticence des investisseurs et des négociants à prendre des positions sur le marché au comptant ou sur les produits dérivés.

Matthew Weller, responsable mondial de la recherche au sein du groupe de services financiers StoneX, abonde dans le même sens. "Si l'on regarde le graphique du bitcoin, les traders attendent une rupture définitive avec le niveau de 27 000 dollars qui a attiré les prix de manière magnétique et constante", a-t-il déclaré.

La plus grande cryptomonnaie du monde reste l'actif le plus performant de 2023, avec des gains d'environ 62 %. Pourtant, elle a chuté de près de 14 % depuis son pic de 31 035 dollars en avril, laissant les traders nerveux dans l'expectative quant à son prochain mouvement.

LES EAUX SONT-ELLES ENCORE PROFONDES ?

"L'absence d'éléments intéressants est également intéressante", a déclaré Luuk Strijers, directeur commercial de la bourse de produits dérivés Deribit.

La volatilité implicite à 7 jours et à 30 jours du bitcoin - les attentes des négociants en options quant aux turbulences futures du cours - est tombée à son plus bas niveau en janvier, à moins de 40 %, après avoir culminé à 76 % et 67 % en mars, d'après The Block.

"Si la volatilité implicite tombe à des niveaux très bas, elle ne peut pas descendre beaucoup plus bas", a ajouté M. Strijers. "Négocier la volatilité, acheter des options en l'absence d'évolution des prix, c'est ce que les gens pourraient faire sur ce marché.

Le positionnement du marché indique que le niveau de douleur maximal pour l'échéance des options de juin 2023 pour le bitcoin se situe autour de 24 000 dollars, ce qui pourrait agir comme un niveau de soutien ou de résistance, selon les analystes de Bitfinex.

"Les traders doivent se préparer à des turbulences potentielles sur le marché et à des fluctuations de prix à court terme au cours de la seconde moitié du mois", ont-ils déclaré.

À plus long terme, en 2024, ils s'attendent à ce que la réduction de moitié du bitcoin - un ajustement technique qui réduit le taux de création de nouvelles pièces - et les élections américaines augmentent la volatilité.

LES HAUSSIERS SE CACHENT

Les taux de financement, qui mesurent le coût de détention du bitcoin via les contrats à terme, ont légèrement baissé, ce qui indique que les investisseurs sont moins disposés à payer pour avoir une position longue. Il s'est négocié pour la dernière fois à 0,0098 %, bien en dessous des 0,0302 % observés en mars.

"Un marché haussier est facile, quand tout monte", a déclaré Thomas Kralow, un gestionnaire de fonds spéculatif de crypto-monnaie chez Kralow Capital. "Mais c'est sur des marchés comme celui-ci que les gens perdent de l'argent - à cause de fausses croyances que nous sommes enfin en train de tourner la page, ce qui est incroyablement difficile à prédire."

Il a ajouté : "En ce moment, avec la baisse de la volatilité, nous avons quelques transactions que nous sommes ouverts à couvrir au cas où le bitcoin tomberait à 20 000 $."