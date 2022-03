Cryptoverse : Le bitcoin a peur de l'engagement, M. Biden

Lorsque Joe Biden a ordonné aux fonctionnaires de préparer des rapports sur le rôle des cryptomonnaies dans la finance future mercredi dernier, le bitcoin a bondi jusqu'à 9 % et l'éther de 8 %, alors que de nombreux fans de cryptomonnaies ont salué une étape potentielle dans l'acceptation par le grand public.

"La véritable importance de tout cela est que le président des États-Unis parle des crypto-monnaies", a déclaré Jack McDonald, PDG de Standard Custody, une société qui gère des solutions de garde d'actifs numériques pour les investisseurs institutionnels.

Pourtant, les cryptomonnaies sont compliquées.

Alors que le bitcoin a dansé au-dessus de 42 500 $ après la nouvelle, il a depuis abandonné ces gains et est maintenant revenu à environ 38 000 $. De même, l'éther est redescendu à 2 500 $.

Cela semble être une réaction modérée du marché à la première prise de position formelle de la Maison Blanche sur les crypto-monnaies - mais qui peut vraiment comprendre le bitcoin, qui panse encore ses plaies après le rejet de la Chine et qui nourrit une inquiétude tenace de perdre son identité.

La réglementation peut être une arme à double tranchant.

Certains observateurs de l'industrie voient des signes positifs pour le bitcoin, affirmant que l'annonce présidentielle pourrait présager des réglementations américaines sur la crypto-monnaie qui attireront beaucoup plus d'argent institutionnel provenant de fonds de pension et de compagnies d'assurance.

"Le décret de Biden pourrait signaler la fin de l'ouest sauvage de la crypto telle que nous la connaissons", a déclaré Edmund Kulakowski, consultant principal en criminalité financière chez Fenergo, société de logiciels de réglementation basée à Londres.

Pourtant, ce n'est peut-être pas une si bonne nouvelle pour les acteurs de la crypto qui prospèrent dans le sauvage.

"Les fonds spéculatifs axés sur les quant et exécutant des stratégies d'arbitrage et de quant brillent généralement sur des marchés plus volatils et non structurés", a déclaré Ganesh Iyer, chef du marketing et de la stratégie de la société technologique IPC basée à New York.

"Seul le temps nous dira comment et quand ce marché arrivera à maturité. D'ici là, il y a maintenant une opportunité pour les fonds spéculatifs d'utiliser des réseaux à très faible latence pour tirer le meilleur parti des marchés cryptographiques volatils, légers en termes de conformité et liquides."

QUI EST LE SHERIFF ?

Il y a également peu de certitude quant aux intentions réglementaires de l'Amérique, Biden ayant donné six mois aux agences fédérales pour produire des orientations sur la meilleure façon de procéder.

D'une part, on ne sait pas qui sera le shérif de la crypto, ni d'ailleurs si la crypto doit être traitée comme un titre ou une marchandise.

La Securities and Exchange Commission (SEC), qui supervise les actions cotées en bourse et donc les jetons qui sont considérés comme des valeurs mobilières, et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui supervise les marchés des matières premières et des produits dérivés, font partie de ceux qui doivent apporter leur contribution aux rapports.

"Les détails relatifs à la SEC, à la CFTC et aux autres régulateurs financiers sont légers", a déclaré Jerald David, président d'Arca Labs, la branche innovation du gestionnaire d'actifs numériques Arca, basé à Los Angeles.

Shane Rodgers, ancien banquier d'affaires et PDG de PDX Coin, une application de paiement en crypto-monnaie et une pièce de monnaie utilitaire, a déclaré qu'il attendait de voir comment la réglementation pourrait prendre forme, notamment en termes de définition du rôle de la SEC.

Jusqu'à ce qu'il y ait plus de visibilité, a-t-il ajouté, "le gouvernement peut oublier l'innovation dans l'espace crypto aux États-Unis parce que, pour ma part, je n'embaucherai pas de personnes ou ne dépenserai pas de grandes quantités d'argent de R&D dans ce pays".

LA PUISSANCE CRYPTO DE L'AMERIQUE

Ce qui semble certain, quelle que soit la façon dont cela se passe, c'est que l'action des États-Unis aura un impact majeur sur l'industrie mondiale de la crypto.

L'Amérique, l'épicentre de la finance traditionnelle, est en train de devenir rapidement la même chose pour la crypto ; 43% des gestionnaires de hedge funds crypto du monde y sont maintenant basés, selon PwC, tandis que les États-Unis sont maintenant aussi le centre du minage de bitcoins après la répression de la Chine sur cette partie de l'industrie l'année dernière.

McDonald, de Standard Custody, a décrit l'ordre de Biden comme un "document symbolique".

"Il n'est pas sorti pour dire qu'il s'agit de fraude ou de mauvais acteurs faisant de mauvaises choses", a-t-il ajouté. "Bien au contraire, il y a une admission que les actifs numériques ont une place dans l'avenir, que cette industrie nécessite une approche réfléchie de la réglementation."