Cryptoverse : Le bitcoin est-il sorti du bois ? Examinez les options

Le volume des options sur bitcoin négociées sur Deribit, l'une des principales bourses pour les produits dérivés axés sur les crypto-monnaies, a bondi de 82 % en janvier par rapport à décembre, selon le teneur de marché des crypto-monnaies OrBit Markets. Les options sur l'éther ont gonflé de 38 %.

Davantage d'investisseurs se positionnent pour des gains de prix, le volume étant orienté vers les options d'achat haussières - payer une prime pour une option d'achat de bitcoin ou d'éther à une date future et à un prix convenu - plutôt que vers les options de vente baissières à l'inverse.

Les options d'achat représentaient 71,1% de l'intérêt ouvert total des contrats à terme sur bitcoin, et 77,5% pour l'éther, selon les données de Deribit.

"Vous avez vu quelques personnes négocier des options d'achat de 50 000 $, par exemple, c'est l'appétit général que nous avons vu - juste un appétit accru pour la hausse", a déclaré Chinedu Ume-Ezeoke, analyste de recherche quantitative à la société de données Laevitas.

Pourtant, l'envolée des volumes indique également que les investisseurs sont partagés quant à l'orientation des marchés de crypto-monnaies, préférant les options à faible risque et faible récompense à l'achat effectif de bitcoin ou d'éther.

La flambée des marchés d'options, après des mois d'échanges apprivoisés et de volatilité déprimée, coïncide avec un bond de 40 % du prix du bitcoin en janvier - son meilleur mois depuis octobre 2021 - et un bond de 32 % pour l'éther.

"Le rallye du bitcoin a été explosif, presque comme si on imaginait la libération d'un ballon de plage qui avait été forcé sous l'eau", a déclaré Joe Ziolkowski, le PDG de Relm, un assureur d'actifs numériques.

Graphique : Bond des transactions d'options https://www.reuters.com/graphics/FINTECH-CRYPTO/WEEKLY/myvmokbqgvr/chart.png

CRAINTES D'UN REPLI

L'intérêt ouvert total des contrats à terme sur bitcoin - qui mesure le nombre de contrats qui doivent encore être réglés - pour toutes les échéances était de 293 000 le 27 janvier, le plus haut depuis novembre, tandis que le rapport entre les options d'achat et de vente était de 0,42, le plus bas depuis au moins un an, selon les données de Laevitas, indiquant que les traders favorisaient les options d'achat par rapport aux options de vente.

"Cela est dû à la demande renouvelée des investisseurs pour les options d'achat, car ils s'attendent à ce que le momentum du spot continue à être plus élevé", a déclaré Pulkit Goyal, vice-président du trading chez OrBit Markets.

La tendance des contrats à terme n'est cependant pas nécessairement haussière pour le bitcoin ou l'éther, car les investisseurs utilisent également ces produits dérivés comme couverture contre les baisses de leurs autres investissements.

"Les gens sont intéressés par le potentiel de hausse du bitcoin et de l'éther, mais aussi inquiets d'un éventuel repli après l'envolée massive des prix", a déclaré CK Zheng, fondateur du fonds spéculatif ZX Squared, axé sur les dérivés de crypto.

"Des deux côtés de l'équation, les gens essaient d'obtenir une certaine protection".

RISQUE ET RÉCESSION ARRIÈRE

La toile de fond macro d'une potentielle récession américaine ou celle d'un nouveau resserrement de la Réserve fédérale n'est qu'un facteur parmi d'autres qui pourrait faire dérailler le dernier rallye.

Après que les données sur l'emploi aux États-Unis aient été meilleures que prévu la semaine dernière, les marchés parient que la Fed pourrait augmenter les taux d'intérêt plus que prévu initialement, ce qui pourrait éteindre la demande pour des actifs plus risqués comme les cryptomonnaies.

"Nous ne sommes probablement pas encore sortis du bois", a déclaré Ume-Ezeoke chez Laevitas. "À court terme, beaucoup de gens anticipent une sorte de correction".